Kẻ biến thái khoe “của quý” khiến nhiều nữ sinh hoang mang

Khủng hoảng tinh thần

Theo phản ánh của nhiều nữ sinh thì có khi biến thái xuất hiện vào giờ sáng sớm, hoặc tối mịt, có khi “làm” lộ thiên giữa trưa nắng… Hễ cứ có cơ hội là những kẻ ấy ngang nhiên cầm “của quý” trưng giữa thanh thiên bạch nhật.

H.T.T.M, nữ sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM, kể: “Mới đây, khi một mình đi qua đoạn đường dẫn đến vòng xoay ký túc xá, lúc đó 12 giờ trưa mình bất ngờ nghe tiếng gọi lớn phát ra từ một người đàn ông ngồi trên xe máy. Mình nhìn thấy ông ấy mở khóa quần… vừa làm thế vừa cười lớn, vẻ khoái chí. Làm những bạn nữ và cả mình chẳng ai dám nhìn lại, cuống cuồng đi vội”.

Tương tự câu chuyện trên, H.T.T, nữ sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM, cũng từng gặp cảnh biến thái “khoe của”. T. rùng mình nhớ lại: “Sáng đó trên đoạn đường dẫn vào ký túc xá khu A - ĐHQG, có một người đàn ông hơi mập, trạc 50 tuổi ngồi trên chiếc xe tay ga, cứ “khoe” bộ phận sinh dục giữa đường. Khi thấy mình đi qua, người đàn ông kêu to “em”, để cố tình gây sự chú ý”. Dù rất hoảng loạn khi nhìn cảnh đó, nhưng T. cố trấn tĩnh bản thân rồi tiếp tục làm ngơ đi thẳng, nên thoát nạn.

Thùy Linh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, vẫn không khỏi ám ảnh bởi khi gặp phải biến thái. Linh kể: “Bạn mình từng gặp biến thái ngay đường vào Trường ĐH An ninh, kẻ đó đi đến gần rồi dí sát “của quý” về phía người của bạn mình cười hả hê, bạn ấy hoảng loạn, chạy bán sống bán chết về phòng, ôm mặt khóc nức nở vì sợ hãi. Mỗi lần đi mà thấy ai đi sát mình là mình lại nhớ câu chuyện hãi hùng ấy”.

Bình tĩnh tìm cách đối phó

Địa điểm ở làng đại học thường xuất hiện biến thái là trạm xe buýt ký túc xá khu A, đường vào Trường ĐH An ninh TP.HCM... Những đoạn đường này, ven hai bên vỉa hè có nhiều cây cối, kẻ bệnh hoạn kia thường đi nép vào các cậy rồi thấy nữ sinh thì phô diễn “của quý”. Có lúc, đang chạy xe máy nhưng vẫn hành xử, khi bắt gặp cô gái nào thì hú hét để gây sự chú ý.

Ngoài ra, nhiều trường hợp tương tự xảy ra được sinh viên phản ánh tại trang Confession (tự thổ lộ) của ký túc xá ĐHQG TP.HCM để giải tỏa sợ hãi, đồng thời đưa ra lời nhắc nhở các bạn nữ cảnh giác.

Nói về vấn đề trên, chuyên viên tham vấn tâm lý Đặng Hoàng An, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, phân tích: “Trong trường hợp gặp phải những kẻ biến thái thích khoe “của quý” các bạn nữ ít nhiều sẽ cảm thấy hoang mang, run sợ. Chính vì vậy, điều cần làm trước tiên là các bạn tuyệt đối không bộc lộ những cử chỉ sợ hãi hay la hét mà phải tự trấn an lấy lại sự bình tĩnh để tìm cách đối phó.

Dựa trên đặc điểm của chứng phô dâm, thì nữ sinh hãy nhìn thẳng vào mặt của đối tượng với ánh mắt thản nhiên, thái độ lạnh lùng để chứng tỏ hành vi phô dâm của anh ta không đem lại cảm xúc cho mình. Việc làm này nhằm mục đích cắt cơn hưng cảm của tên bệnh hoạn. Thứ hai, không bỏ chạy trong trường hợp “chỉ có ta và địch” vì kẻ xấu có thể đuổi theo thực hiện hành vi. Kế đến là các bạn không nên có hành vi tấn công đối tượng (nếu không phải là trường hợp tự vệ). Bởi suy cho cùng mục đích của họ cũng chỉ là khoe “của quý”.

“Trong trường hợp, kẻ xấu ngày càng có hành vi tấn công quá đáng, không kiểm soát, các bạn trẻ có thể tìm cách nói chuyện để gây phân tán đồng thời là kế hoãn binh. Bên cạnh đó, hãy quan sát xung quanh, tìm thời cơ thích hợp để vừa chạy vừa kêu cứu về hướng khả thi để mọi người giúp đỡ. Sau khi gặp phải chuyện như thế này, nên trình báo công an, cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn hành vi quái gở và tránh sự tiếp diễn về sau”, ông An khuyên.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Trần Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển khu đô thị ĐH QuỐc gia TP.HCM để trao đổi vấn đề này. Nhưng ông Thắng đề nghị chúng tôi liên hệ với công an phường để nắm rõ cụ thể tình hình. Chúng tôi tiếp tục liên hệ với ông Dương Đình Thanh, Trưởng công an phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, Bình Dương, nhưng ông Thanh từ chối trả lời vấn đề này…