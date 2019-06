Khiếp sợ với kẻ biến thái thủ dâm, quấy rối trên xe khách

Nên ứng xử như thế nào khi gặp kẻ biến thái, để bảo vệ an toàn cho chính mình và những người xung quanh?

Mới đây, hành khách nữ đã tố cáo nhân viên một nhà xe sàm sỡ cô ngay trên xe khách. Tại Hà Nội, nhân viên của một công ty xe buýt cũng báo cáo cơ quan công an khi thấy một người đàn ông tiến tới gần một nữ sinh và lôi ra của quý để thủ dâm trên xe, khiến nữ sinh này sợ hãi hét lên.

V.K.L, học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Văn Can (Q.8, TP.HCM), cho biết một trong những lý do cô học võ tự vệ và chăm chỉ tới phòng tập gym, đó là sau các vụ việc thấy nhiều cô gái bị quấy rối tình dục nơi công cộng. Bản thân Linh cũng từng là nạn nhân của những trò quấy rối. “Tôi đang chạy bộ thể dục, bỗng nhiên có một người chạy ngang qua đập tay rất mạnh vào ngực tôi. Tôi hoảng sợ, một thời gian dài ám ảnh. Hay có lần khác, đang đi, gặp người đàn ông tự nhiên cởi khóa quần, khoe cái đó trước mặt chúng tôi. Chúng tôi hét lên và chạy”. V.K.L nhớ lại.

Anh Nguyễn Văn Tùy, quản lý huấn luyện viên, trung tâm thể dục thể thao UNIFIT (204 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho hay bạn gái của anh từng phải bỏ chạy, mặt mũi thất thần, khiếp hoảng khi đi uống cà phê, đang đi từ phòng vệ sinh ra thì nhìn thấy kẻ biến thái ngang nhiên bỏ của quý ra khoe trước mặt.

Giang Thị Kim Yến (36 tuổi, kinh doanh bất động sản, trú Q.2, TP.HCM) cho biết cô thường xuyên đi xe khách, đặc biệt xe khách giường nằm. “Tôi liếc qua là biết kẻ nào có ý định sàm sỡ, là yêu râu xanh. Những kẻ đó thường có đặc điểm chung là thường giả vờ ngủ gật để động chạm thân thể. Những lúc đó, thần thái của bạn gái rất quan trọng. Hãy dùng thần thái mạnh mẽ của mình để ngăn chặn hành vi của anh ta”, Kim Yến nói.

V.K.L, học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Văn Can, cho hay một trong những nơi mà nhiều bạn nữ hay bị sàm sỡ, quấy rối nhất có thể kể đến là xe buýt. L. cho biết các bạn nữ có võ, được học võ thuật tự vệ sẽ trở nên mạnh mẽ, tỉnh táo hơn khi gặp những tình huống như vậy.

“Nếu bạn là một người không dám nói, lên tiếng hoăc ngại... bạn có thể xuống xe ngay trạm kế tiếp hoặc đi tới chỗ của anh, chị tiếp viên trên xe để nhờ sự giúp đỡ. Hoặc bạn có thể la lên cho mọi người biết để họ giúp bạn can thiệp kịp thời. Trong trường hợp bạn đã xác định người đó chắc chắn đã đụng vào vùng nhạy cảm, bạn có thể dung võ để ra tay ngay, đồng thời cùng la lớn để mọi người biết và vào cuộc giúp đỡ”, V.K.L chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Xuân Hùng, chuyên gia tâm lý từ dự án cộng đồng She Will Be Strong, để phòng tránh bị xâm hại, tấn công tình dục từ những kẻ biến thái trên xe buýt, xe khách, các bạn trẻ cần lưu ý: Không nên ăn mặc hở hang quá mức sẽ tạo ra những cái nhìn không đáng có; Mặc áo khoác, đeo khẩu trang, mang ngược túi xách (mang phía trước); Nếu ở xe giường nằm thì đắp mền từ ngực đến đầu gối; Nếu trường hợp phải đứng trên xe buýt, cần tìm một chỗ đứng an toàn và hạn chế việc dễ bị đụng chạm. Nên ưu tiên chọn chỗ đứng từ phía trước đến giữa xe và đồng giới càng tốt.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Xuân Hùng khuyên, nên hạn chế tối đa việc tương tác qua lại với những người đàn ông lạ ở trên cùng chuyến xe vì một vài người thường tìm cách thiết lập mối quan hệ quen biết trước nhằm giăng bẫy để thực hiện mục đích đen tối sau đó; Cư xử lịch sự nhưng không tỏ ra dễ thân thiết và gần gũi; Hãy đem theo mình một chiếc đèn pin để phòng lúc trời tối.

“Trong trường hợp bị kẻ biến thái sàm sỡ có chủ đích, bạn hãy la lớn lên để mọi người nghe thấy, nếu bạn đang nằm, hãy ngồi dậy ngay và yêu cầu nhà xe hoặc tài xế can thiệp: bật đèn lên, nhìn thẳng vào mặt kẻ sàm sỡ và thét to...”, thạc sĩ Hùng chia sẻ.

Khi ngồi trên xe buýt cạnh một kẻ biến thái có ý sàm sỡ, đụng chạm khi anh ta làm động tác giả vờ ngủ gật để cố tình chạm vào cơ thể của bạn. Trong trường hợp này, bạn cũng nhìn vào mặt hắn và nói thẳng: “tôi không thích anh làm như vậy nữa, anh hãy tránh tôi ra”. Nếu được bạn hãy tìm một chỗ ngồi khác an toàn cho mình hơn là một quyết định thông minh”, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh.