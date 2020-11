Khởi nghiệp với mật thốt nốt

Theo Dịu, mật thốt nốt sệt là đặc sản nổi tiếng của vùng Bảy Núi, An Giang với hương vị thơm ngon đặc trưng và có vị ngọt thanh dễ chịu. Kế thừa và phát huy phương thức truyền thống, sản phẩm mật thốt nốt không chỉ được làm ra bởi những hộ gia đình có tay nghề cao, với phương thức sản xuất hoàn toàn tự nhiên, không pha trộn, đảm bảo chặt chẽ quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với ước mơ không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn mang sản phẩm mật thốt nốt với thương hiệu Việt Nam đi xa hơn, đến với những thị trường lớn đầy tiềm năng, nên bên cạnh việc tập trung cho chất lượng và phát triển sản phẩm, thì mẫu mã và bao bì sản phẩm cũng là điều mà đội ngũ chú trọng ngay từ những ngày đầu.

Nói về dự định sắp tới, Dịu cho biết sẽ không ngừng nỗ lực học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và thử nghiệm để ngày càng hoàn thiện sản phẩm. Bên cạnh đó, mở rộng kênh phân phối ra các tỉnh thành khác cũng như hệ thống siêu thị lớn như: Aeon, Lottemart, Emart...

Trải qua hơn 3 năm hoạt động, mật thốt nốt của công ty Dịu đã được phân phối trên 14 tỉnh thành với hơn 44 điểm bán trên cả nước. Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2021 sau khi sản xuất ổn định dòng sản phẩm mật thốt nốt bột sẽ kêu gọi đầu tư, pha loãng cổ phần để đổi lấy sự hỗ trợ về kênh phân phối và truyền thông.

Mới đây, mật thốt nốt của công ty Dịu vinh dự là 2 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu duy nhất của H.Tri Tôn trong năm 2020 cũng như được tỉnh An Giang đề xuất tham gia sản phẩm OCOP quốc gia trong năm nay. OCOP là mô hình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (tiếng Anh là One commune, one product).