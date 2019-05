Khủng hoảng ở người trẻ thành thị: Cô đơn ngay cả chốn đông người !

Thêm một người bạn, sao quá khó!

“Có hôm mình gọi điện nói chuyện với đứa bạn, mình nói “chắc ta phải rời nơi này quá, ở đây ta cô đơn quá”. Vừa dứt câu nói, đứa bạn đáp lại ngay: “mày cô đơn ở thành phố gần 15 triệu dân à?”. Thật sự, mình cũng không hiều tại sao, nhưng cảm giác cô đơn ở chính nơi sôi động nhất này lại là điều khiến mình hoảng sợ và muốn trốn chạy nó hơn”, MC Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (cựu sinh viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM) giãi bày.

Quỳnh Anh cho biết dù là người hoạt ngôn, cởi mở và dễ giao tiếp nhưng dường như những mối quan hệ đều là xã giao bên ngoài. Cô không tìm thêm được một người bạn tri kỷ nào thật sự ở thành phố đông đúc này hay một người bạn trai hợp ý. "Sau những bộn bề công việc của một ngày, mình lại quay về với những nỗi cô đơn và trống trải trong tâm hồn”, Quỳnh Anh tâm sự.

Nguyễn Thị Hoài (cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ Huế) khi chuyển công tác từ Gia Lai vào TP. HCM hoàn toàn hụt hẫng, sốc về nhịp sống. Hoài tâm sự: “Ngày xưa mình ở môi trường làm việc cũ, anh chị bạn bè đồng nghiệp rất gần gũi và quan tâm nhau, mình sống rất thích. Thế nhưng từ ngày vào đây, mình không có thêm được một người bạn nào nữa hết. Là vì cuộc sống quá bận rộn khiến ai cũng chỉ biết phần việc của mình, hay là vì mình không hợp với guồng quay cuộc sống trong này?”.

Nhiều bạn trẻ cũng lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy mỗi ngày vì chính họ cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác cô đơn ngay khi sống ở một thành phố lúc nào cũng sôi động.

Shutterstock Nhiều bạn trẻ không hiểu tại sao thường xuyên có cảm giác cô đơn

Bạn tri kỷ là ... mạng xã hội

“Cô đơn thật sự không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là khi nhận ra mình đã quen với nỗi cô đơn ấy”, Trần Thị Minh Hà (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) chia sẻ.

Hà cho biết bạn bè rất nhiều nhưng cần một người thật sự hiểu để chia sẻ thì lại không. “Có lúc tưởng chừng như mình sắp bị tự kỷ vì không biết chia sẻ với ai. Rồi ở thành phố đông đúc này, mình lại thích những khoảng không một mình, không phải bon chen hay ganh đua với ai. Ngồi lặng một góc trong quán cà phê quen thuộc, nghe bản nhạc quen thuộc và nhìn thành phố “chảy trôi” theo nhịp sống bên ngoài cửa kính”.

Trương Thị Mỹ Ngọc (cựu sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) tự nói với chính mình khi viết những dòng tâm trạng vu vơ trên các trang mạng hay blog chỉ mình đọc được.“Cái tuổi mộng mơ mà lại sống ở thành phố suốt ngày chỉ biết làm, làm và làm như thế này thì mình nghĩ đây là lý do khiến nhiều bạn trẻ như mình hay có cảm giác cô đơn và hụt hẫng. Giờ mình cũng không còn cái cảm giác khao khát có được một người bạn như thời đi học nữa rồi. Buồn, cô đơn là mình lại lên mạng, lướt lướt và viết vu vơ, cũng giải tỏa được phần nào”, Ngọc nói.

Ngọc nói thêm: “Có lúc mình thấy chơi vơi lắm vì không đồng tiếng nói với ai cả. Do lứa tuổi, do tính cách hay do mình khác biệt?”.