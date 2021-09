[KỲ 1] 'Cấn’ ảnh khỏa thân để... vay tiền

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi liên quan đến ‘thế chấp’ ảnh khỏa thân Đầu năm 2021, Cơ quan CSĐT - Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn do đối tượng Nguyễn Thị Trang (31 tuổi, quê Quảng Ninh) cầm đầu. Trang và đồng bọn nhắm đến các con mồi là những cô gái làm những nghề nhạy cảm để cho vay, nhằm tránh bị thưa kiện. Để vay tiền, các cô gái buộc phải gởi ảnh và các đoạn phim khỏa thân. Tùy người, tùy gói vay, Trang và đồng bọn áp dụng mức lãi suất dao động từ 20% đến 40% tháng. Khi con nợ chưa kịp trả, nhóm của Trang sử dụng hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, hành hung, đăng lên mạng xã hội để làm nhục. Sau đó công an Q.Thủ Đức đã triệt phá đường dây cho vay này. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ được nhiều tang vật có liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi, cùng nhiều đoạn phim, hình ảnh khỏa thân của các cô gái...