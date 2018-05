Lạc về tuổi thơ trên phố sách cũ Sài Gòn

Phố Trần Nhân Tôn, quận 5, TP.HCM, không biết từ bao giờ được người ta đặt tên là phố sách cũ. Phố có mười mấy tiệm gần nhau, bán đủ các loại sách, báo, tạp chí, truyện tranh, đều là cũ, được chọn lựa, đặt ở những khu riêng biệt. Giống như đường Láng của Hà Nội cũng chuyên về đủ loại sách cũ, Trần Nhân Tôn được nhiều người yêu và mê sách tìm đến. Dù đường Trần Nhân Tôn của Sài Gòn ngắn hơn, tiệm sách cũ ít hơn, thế nhưng những người bán hàng dễ thương, gần gũi khiến cho việc đi mua - tìm sách cũ, với nhiều bạn trẻ trở thành một sở thích đặc biệt những lúc nhiều thời gian rảnh rỗi.

Tại tiệm sách số 57 Trần Nhân Tôn, Nguyễn Tường Vy, 30 tuổi, trú đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 đang mải mê tìm những cuốn sách dạy nấu ăn. Sau một hồi, Tường Vy mang sách ra ngoài tính tiền, đó là những cuốn xuất bản từ những năm 1980, giấy ố vàng, không có tranh ảnh gì minh họa sinh động.

“Sách nấu ăn bây giờ rất nhiều, lại in đẹp, tại sao chị vẫn thích những cuốn sách cũ thế này?”. “Sách mới không có những món ăn cũ, những món gia truyền của nhiều gia đình người Sài Gòn, bạn sẽ chẳng thấy ở đâu trong những cuốn sách mới, in đẹp long lanh bây giờ”, cô gái trẻ trung đáp.

Thương nói nhỏ với tôi: “Nếu lần đầu đến một tiệm sách cũ, bạn chớ có tự mình đi tìm. Chỉ cần nêu tên sách hay thể loại sách, ông chủ sẽ nhớ ngay khu vực của nó và chỉ tay, bạn tha hồ lựa chọn và mải mê trong bạt ngàn sách và những mùi thơm của giấy. Những cuốn ở dưới đáy, bạn đừng tự rút nghen, sách sẽ đổ cả chồng vào người đó, cứ gọi nhân viên của quán nhé”. Sách cũ - vô tình khiến những người lạ, chưa từng gặp gỡ như tôi và Thương, trở thành những người tưởng đã thân quen từ lâu lắm.

Tại sao ở Sài Gòn, những tiệm sách mới mọc lên như nấm, tiệm nào cũng cửa kính sang trọng, mở cửa từ sáng tới khuya muộn, sách Việt Nam cho đến nước ngoài đều không thiếu, nhưng, những tiệm sách cũ ở Trần Nhân Tôn, Trần Hưng Đạo hay Trần Huy Liệu vẫn có sức thu hút với nhiều người trẻ?

Ông Hiếu Ngọc, chủ tiệm sách cũ 57 đường Trần Nhân Tôn, cười hiền: “Tôi nghĩ có thể sách cũ in đủ đầy hơn, chính xác hơn. Nhiều bản in mới có thể bị cắt gọt đi, đọc không thể đã bằng những cuốn in từ xa xưa”.