Làm khiên che mặt tặng các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Tôi đến khoa mắt đang lúc điều dưỡng Trần Thị Hoài An dán thêm giấy tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 ở cánh cửa khoa. Bên trong, các y, bác sĩ đang miệt mài làm nhiệm vụ; người làm sổ sách, người thăm khám lại những bệnh nhân vừa mới mổ cấp cứu xong. Với đội ngũ trẻ, năng động nên khoa mang phong cách mới theo hướng gần gũi với bệnh nhân; dọc hành lang của khoa được trang trí cây cảnh tạo cảm giác nhẹ nhàng. Ngoài những người làm việc tại khoa, còn có bác sĩ và điều dưỡng của khoa đang phụ trách khám sàng lọc ở khu khám bệnh.

Khi công việc chuyên môn xong xuôi, các y, bác sĩ tập trung về phòng hành chính của khoa tiếp tục bắt tay chế tạo khiên che mặt cho kịp ngày mai đi trao ở khu cách ly H.Lệ Thủy. Chuyện là, với ý niệm không buông xuôi trước khó khăn và trong cái khó ló cái khôn, đội ngũ y, bác sĩ khoa mắt trăn trở phải làm một việc gì đó để góp phần vào công cuộc chống đại dịch cam go. Nhận thấy nhân viên y tế và các chiến sĩ công an, biên phòng ở các khu cách ly, cửa khẩu, chốt chặn đo thân nhiệt có nguy cơ nhiễm bệnh cao nên tập thể y, bác sĩ khoa mắt quyết định tìm hiểu, mua vật liệu và làm ra các khiên che mặt bảo vệ khỏi những giọt bắn trực tiếp rồi mang đi tặng.

Bác sĩ Trần Ánh Dương, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, chia sẻ: “Làm cái này thực ra không khó, nhưng cần bàn tay khéo léo và kiên trì. Mỗi cái mất khoảng 20 phút và phải qua nhiều công đoạn, mỗi người mỗi việc; người tạo thanh nẹp, người khoan lỗ để vặn vít cố định, người dán... Chất lượng đảm bảo an toàn, sử dụng dễ dàng, chống những giọt bắn trực tiếp từ người đối diện, che được toàn bộ mặt và chúng tôi làm có độ hở nên không bị đọng hơi gây mờ khi thở. Cái đầu vít dài còn để đeo khẩu trang, đỡ phải đeo vào vành tai gây đau”.

Tính đến đầu tháng 4 , khoa đã làm được gần 100 cái và mang tặng nhân viên y tế , công an tại khu cách ly tập trung thuộc Công an tỉnh Quảng Bình, công an làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo…