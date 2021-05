Ma túy dạng 'trà sữa' len lỏi vào học đường

Ngày 11.5, T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28.8.2015 của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020”.

Báo cáo tại hội nghị, bà Ngô Hoài Thu, đại diện Bộ Công an, cho biết thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả tác hại lớn; có nơi, có lúc gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Đã xuất hiện phương thức mới, thủ đoạn phạm tội mới, gây khó khăn cho công tác đấu tranh của cơ quan chức năng; tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật, vấn đề về ma tuý, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên là mối lo trong toàn xã hội.

48 % người nghiện ma túy từ 16-30 tuổi

Theo bà Ngô Hoài Thu, thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, mặc dù các lực lượng chức năng đã rất nỗ lực, quyết tâm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, song số vụ, số đối tượng và số vật chứng bị phát hiện và bắt giữ năm sau đều cao hơn năm trước.

Ma túy tổng hợp tác dụng mạnh, gây nghiện nhanh đang là “mốt” cho đối tượng thanh thiếu niên sử dụng, có chiều hướng lan nhanh, khó kiểm soát. Nguy hiểm là một số thanh thiếu niên tham gia hoạt động phạm tội ma túy có vai trò đáng kể trong các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Theo thống kê, trong số 47 bị can thuộc 10 vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy do Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang thụ lý điều tra, số đối tượng từ 18 - 30 tuổi là 20, chiếm tỷ lệ 42,55% tổng số đối tượng.

Trong khoảng 230.000 người nghiện có hồ sơ quản lý của cả nước, dưới 16 tuổi chiếm 0,1%; từ 16 - 30 tuổi chiếm 48%; cả nước hiện có khoảng 2.000 điểm, 300 tụ điểm phức tạp về ma túy và gần 1.600 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có biểu hiện liên quan đến hoạt động ma túy.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết về tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi Ảnh V.T

“Hoạt động mua bán lẻ ma túy, tổ chức sử dụng trái phép ma túy diễn ra ở hầu hết các địa phương, nhất là việc lợi dụng các quán bar, vũ trường, karaoke... (vốn là các địa điểm vui chơi giải trí tập trung đông thanh thiếu niên) để tổ chức sử dụng ma túy. Đáng lo ngại, ma túy tổng hợp dưới các dạng: tem giấy, nước vui, trà sữa, ma tuý dạng khô gà... đã và đang len lỏi vào học đường, tấn công trực tiếp vào các đối tượng học sinh, sinh viên”, bà Thu cho hay.

108 gái bán dâm là học sinh, sinh viên

Bà Thu cũng cho biết, qua đánh giá tình hình trên phạm vi cả nước, hiện nay các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm đang tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức thủ đoạn mới, có xu hướng phát triển lan rộng, thủ đoạn tinh vi, đa dạng gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Theo báo cáo thống kê từ năm 2015 đến hết tháng 6.2020, lực lượng công an các cấp đã rà soát, lên danh sách 27 chủ chứa, môi giới mại dâm và 108 gái bán dâm là học sinh, sinh viên.

“Đối với hoạt động mại dâm, ngoài những loại hình phổ biến như lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, quán bar, vũ trường, cà phê đèn mờ, cắt tóc thư giãn,... thì loại hình “gái gọi” lại có xu hướng gia tăng, phát triển tập trung ở địa bàn các tỉnh, thành phố lớn, có sự tham gia của một số người là người nước ngoài, người mẫu, ca sĩ, diễn viên, sinh viên, mại dâm nam, mại dâm đồng giới...

Đây là những loại hình cần tập trung quản lý, bởi học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên là đối tượng đang bị loại tội phạm này lôi kéo, dụ dỗ”, bà Thu nhấn mạnh.

Theo bà Thu, Bộ Công an sẽ đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để tội phạm, tệ nạn xã hội xảy ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ tiêu cực, tham nhũng phải khẩn trương tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng thời, sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT chủ động, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tăng cường trao đổi thông tin, nhất là thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, đặc biệt là ma túy.