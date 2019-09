Mạng xã hội Gapo cán mốc 2 triệu người dùng

Trong sự kiện được tổ chức ngày 15.9 với đông đảo khách mời là nghệ sĩ và KOL, đại diện Gapo công bố mạng xã hội dành cho giới trẻ đã cán mốc 2 triệu người dùng sau chưa đầy hai tháng ra mắt. Trong đó có trên 1 triệu người dùng thuộc nhóm tuổi học sinh trung học và sinh viên. Mạng xã hội được phát triển bởi Công ty CP Công nghệ Gapo (Gapo Technology JSC.,) cũng nhiều lần liên tiếp đứng hàng đầu về lượt tải trên App store và CH play.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã chọn Gapo là kênh phát hành sản phẩm mới, chia sẻ thông tin, kết nối người hâm mộ, cho thấy Gapo được đón nhận và trở thành phương tiện giao lưu, kết nối được giới trẻ yêu thích hàng đầu hiện nay.

Ông Hà Trung Kiên - Tổng giám đốc, Đồng sáng lập mạng xã hội Gapo

Cũng trong sự kiện, Gapo công bố tính năng định danh giúp tăng cường khả năng bảo mật và an toàn tài khoản cho người dùng. Để đăng ký tài khoản định danh trên Gapo, người dùng cá nhân cần cung cấp thông tin trên Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; người dùng là tổ chức/ doanh nghiệp cần cung cấp thông tin giấy phép đăng ký kinh doanh cùng các giấy tờ liên quan đến đăng ký bản quyền thương hiệu/sở hữu trí tuệ của sản phẩm.

Sau bước đăng ký, hệ thống của Gapo sẽ tiến hành xác minh và trả kết quả cho người đăng ký sau 7 ngày. Tài khoản được định danh sẽ có dấu tích xanh xác nhận. Trong trường hợp đăng ký định danh bị từ chối, người dùng có thể quay về với tài khoản thường.

Gapo cập nhật thêm nhiều tính năng mới hấp dẫn, bên cạnh tính năng đặc biệt là định danh tài khoản

Gapo cũng thực hiện thử nghiệm chương trình chia sẻ lợi nhuận với người dùng thông qua chiến dịch “500 Face Plus đồng hành cùng mạng xã hội Gapo” tham gia thử thách 21 ngày. 500 Face Plus là những cá nhân có thành tích học tập nổi bật, cá nhân tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao thuộc nhóm tuổi học sinh trung học và sinh viên. Nhiệm vụ của mỗi Face Plus là đăng tải nội dung tích cực trên Gapo, đồng thời mời bạn bè cùng tham gia Gapo liên tục trong 21 ngày. Sau 21 ngày, những cá nhân chinh phục thành công thử thách sẽ nhận được phần thưởng tối thiểu là 50 USD.

Đội ngũ Gapo vẫn đang kiện toàn bản mô tả các tiêu chí cụ thể, phương thức phát triển trang cá nhân để người dùng có thể thu lợi nhuận. Gapo hy vọng đây sẽ là bước đột phá và khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp cho nhiều người trẻ.

Các gương mặt Face Plus tham gia chiến dịch đồng hành cùng Gapo

Ông Hà Trung Kiên cho biết đội ngũ Gapo đã và đang nỗ lực không ngừng để mang đến nền tảng mạng xã hội với trải nghiệm nhiều tiện ích, nhiều tính năng thú vị, kỳ vọng thu hút 50 triệu người dùng vào năm 2021.

Trước đó, ngày 28.8, Gapo đã ra mắt phiên bản web với tính năng tùy chỉnh giao diện theo sở thích. Người dùng khi đăng nhập phiên bản web có thể làm mới trang cá nhân của mình với những theme sinh động, nhiều màu sắc hoặc dùng chính ảnh cá nhân làm hình nền, giúp khoe cá tính và khơi gợi thêm cảm hứng sáng tạo trong thời gian online.

Ngày 8.9, Gapo đã cập nhật thêm một số tính năng hấp dẫn như tích hợp OTP - nhận OTP bằng cuộc gọi khi đăng ký Gapo; thêm biểu tượng cảm xúc tương tác bài viết (yêu thích, buồn, giận...).