Mất gần 3 triệu bảng/năm vì trẻ nhét dị vật vào mũi, tai

Các nhà khoa học ở Birmingham và Wales cho hay có khoảng 8.752 dị vật được lấy từ mũi và 17.325 dị vật lấy từ tai của cả người lớn và trẻ em tại Anh trong khoảng thời gian từ năm 2010 - 2016.

Hầu hết các trường hợp liên quan đến trẻ em, với 95% ca liên quan đến mũi và 85% trường hợp từ tai.

Hằng năm trung bình có 1.218 dị vật đã được lấy từ mũi và 2.479 dị vật lấy từ tai, gây tốn kém 2,9 triệu bảng/năm (91 tỉ đồng) cho Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS), theo nghiên cứu được đăng trên tờ The Annals of the Royal College of Surgeons ngày 2.11.

Hãng Sputnik dẫn lời các bác sĩ tai mũi họng Anh cho biết dị vật chủ yếu là đồ trang sức, hạt đậu và đồ chơi.