Một gia đình trẻ thoát nỗi ám ảnh virus corona trên tàu du lịch hạng sang

Ngày 8.2, ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), cho biết có 6 cán bộ nhân viên của công ty tiếp xúc gián tiếp (từ xa) đối với khách du lịch lên bờ sau khi cập cảng Chân Mây từ du thuyền Diamond Princess . 6 người này được theo dõi bệnh do virus corona. Đây là chuyến du thuyền sau khi trở về Nhật Bản đã được cơ quan y tế Nhật Bản phát hiện có 64 du khách trên du thuyền nhiễm nCoV (tính đến 8.2) và đang được cách ly, điều trị ở nước này. Theo ông Toàn, cả 6 cán bộ nhân viên này hiện sức khỏe vẫn bình thường và được công ty theo dõi chặt chẽ. Trước đó, hơn 2.600 khách quốc tế đi trên du thuyền Diamond Princess cập cảng Chân Mây ngày 27.1. Trước khi rời cảng vào chiều cùng ngày, hơn một nửa trong số du khách trên tàu đến TP.Huế tham quan bằng đường bộ, số còn lại tham quan tại Đà Nẵng, Hội An. Được biết, ngày 28.1 du thuyền này đưa khách đến tham quan Quảng Ninh trước khi đến Hồng Kông ( Trung Quốc ). Theo nhận định từ ông Toàn, do khi du thuyền đến Hồng Kông thì có số du khách xuống thuyền, có du khách mới lên thuyền, do đó chưa rõ số người bị phát hiện nhiễm nCoV tại Nhật Bản là lây nhiễm từ những người từng đến Việt Nam, hay nhiễm từ những người chưa từng đến Việt Nam và lên thuyền từ Hồng Kông. Đình Toàn