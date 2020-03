Mua khẩu trang kháng khuẩn ở đâu?: Muốn mua bao nhiêu cũng được

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bệnh đang có xu hướng gia tăng, cùng với quy định phải đeo khẩu trang nơi công cộng, khiến nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao. Nhiều bạn trẻ đang thắc mắc về việc mua khẩu trang kháng khuẩn ở đâu?

Khẩu trang kháng khuẩn được bày bán ở các cửa hàng Co.opfood HOA NỮ

Mới đây, Cao Thị Thanh Thảo, cựu sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM, có đăng trên trang cá nhân hỏi về địa điểm để mua khẩu trang kháng khuẩn . Thảo viết: " Khẩu trang y tế giờ rất khó mua, cả nhà có ai biết ở đâu bán khẩu trang vải mà có chức năng kháng khuẩn tốt và an toàn không, giới thiệu cho mình với". Và đó cũng chính là thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ tại thời điểm hiện tại.

Đa dạng các loại khẩu trang kháng khuẩn với nhiều mức giá khác nhau để bạn có thể lựa chọn HOA NỮ

Theo ghi nhận của phóng viên thì hầu hết các cửa hàng Satrafoods ở Q.1 đều có bán khẩu trang kháng khuẩn. Nên nếu bạn trẻ nào ở Q.1 thì có thể tìm đến để mua. Tại cửa hàng ở đường Lê Thị Riêng, P. Bến Thành người viết hỏi nhân viên bán nếu muốn mua nhiều khẩu trang kháng khuẩn có được không?, thì một nhân viên ở đây khẳng định là muốn mua bao nhiêu cũng được. Chỉ giới hạn số lượng mua khẩu trang y tế , nhưng đến thời điểm hiện tại thì khẩu trang y tế cũng đã hết hàng, chỉ còn khẩu trang vải kháng khuẩn các loại.

Cửa hàng Satrafoods trên đường Lê Thị Riêng Q.1 là một sự lựa chọn nếu bạn muốn mua khẩu trang kháng khuẩn ở Q.1 HOA NỮ

Thanh Niên xin giới thiệu nhiều địa điểm bán khẩu trang kháng khuẩn tại Q.1, Q.2 TP.HCM (Nguồn: Sở Công Thương TP.HCM).

QUẬN 1 CÓ 30 ĐIỂM

1. Siêu thị Co.op Mart , 189C Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh

2. Siêu thị Vinmart , 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé

3. Cửa hàng Satrafoods , 2-4-6 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành

4. Cửa hàng Satrafoods , 12 Lương Hữu Khánh, P.Phạm Ngũ Lão

5. Cửa hàng Satrafoods , 204-206 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành

6. Cửa hàng Satrafoods , 177 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao

7. Cửa hàng Satrafoods , Khu C, Bệnh viện Nhi Đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé

8. Cửa hàng Fastfoods , 15 - 17 Phan Chu Trinh, P.Bến Thành

9. Cửa hàng Fastfoods , Khu C, Bệnh viện Nhi Đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé

10. Cửa hàng Co.opfood , 95 Pasteur

11. Cửa hàng Co.opfood , 214 Trần Quang Khải, P.Tân Định

12. Cửa hàng Co.opfood , 4 Phạm Ngũ Lão, Phạm Ngũ Lão

13. Cửa hàng Co.opfood , 45 Đinh Tiên Hoàng P.Bến Nghé

14. Cửa hàng VM+ HCM 331C , 331C Trần Hưng Đạo,P.Cô Giang

15. Cửa hàng VM+ HCM 95C , 95C Nguyễn Văn Thủ,P.Đa Kao

16. Cửa hàng VM+ HCM , 91 Điện Biên Phủ,P.Đa Kao

17. Cửa hàng VM+ HCM , 98 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao

18. Cửa hàng VM+ HCM , Số 17-19-21 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé

19. Cửa hàng VM+ HCM , Số 45, Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh

20. Cửa hàng VM+ HCM , Chung cư 57-59, Đỗ Quang Đẩu,P.Phạm Ngũ Lão

21. Cửa hàng VM+ HCM , 68/5A Trần Quang Khải, P. Tân Định

22. Cửa hàng VM+ HCM , 172 Đinh Tiên Hoàng,P. Đa Kao

23. Cửa hàng VM+ HCM , 156 Lê Lai,P.Bến Thành

24. Cửa hàng VM+ HCM , TK26/13-14 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho

25. Cửa hàng VM+ HCM , 33 Lý Văn Phức,P.Tân Định

26. Cửa hàng VM+ HCM , Tầng 1 - khối nhà HH6-3 - Dự án Khu Trung Tâm Phức Hợp Sài Gòn – Ba Son, Số 2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé

27. Cửa hàng VM+ HCM , 37 Hồ Hảo Hớn,P.Cô Giang

28. Cửa hàng VM+ HCM , S0329, Tầng 3, Cao ốc Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang

29. Cửa hàng VM+ HCM , 71 Đề Thám, P. Cô Giang

30. Cửa hàng VM+ HCM , 339DE Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho

QUẬN 2: CÓ 65 ĐIỂM

1. Siêu thị An Phú , 43 Thảo Điền, Thảo Điền

2. Siêu thị Big C An Phú , Số 1, Khu nhà Phức hợp Cantavil An Phú, Đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, An Phú

3. Siêu thị MM Mega Market , Khu B, Khu đô thị mới An Phú, An Phú

4. Siêu thị Vinmart , 231 Nguyễn Thị Định, Bình Trưng Tây

5. Siêu thị Vinmart , 159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền

6. Siêu thị Aeon Citimart Tropic , 49 đường 66, Thảo Điền

7. Siêu thị Vinmart , 307 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây

8. Siêu thị Big C Thảo Điền , Tầng hầm lửng, Tòa nhà Thảo Điền Pearl, số 12 đường Quốc Hương, Thảo Điền

9. Siêu thị Co.opmart , 125 Đồng Văn Cống, Thạnh Mỹ Lợi

10. Cửa hàng Satrafoods 187 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây

11. Cửa hàng Satrafoods , 312 Nguyễn Thị Định, Thạnh Mỹ Lợi

12. Cửa hàng Satrafoods v975 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông

13. Cửa hàng Satrafoods , 3/1 Nguyễn Thị Định, An Phú

14. Cửa hàng Co.opfood , Cụm chung cư An Phúc An Lộc, số 2-4-6 Đường số 2, KP5, An Phú

15. Cửa hàng Co.opfood , 431 Nguyễn Thị Định, Cát Lái

16. Cửa hàng Co.opfood , 37 Đường 47, Thảo Điền

17. Cửa hàng Co.opfood , 20 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây

18. Cửa hàng Co.opfood , 9 Đường 20, Bình Trưng Đông

19. Cửa hàng Co.opfood , 605 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông

20. Cửa hàng Co.opfood , 249 Lương Định Của, An Phú

21. Cửa hàng Co.opfood , 615 Nguyễn Thị Định, Cát Lái

22. Cửa hàng Co.opfood , 6 Trương Gia Mô, Thạnh Mỹ Lợi

23. Cửa hàng Co.opfood , 54 Đường số 3, Bình An

24. Cửa hàng Co.opfood , Căn 1B-2B CC Petroland, Bình Trưng Đông

25. Cửa hàng Co.opfood , 13 Lê Văn Thịnh, Bình Trưng Đông

26. Cửa hàng Co.opfood , Cao ốc An Khang, KDC An Phú An Khang

27. Cửa hàng Co.opfood , Tòa nhà Krista, Bình Trưng Đông

28. Cửa hàng Co.opfood , 192 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây

29. Cửa hàng Co.opfood , 33 Đường số 2, Bình An

30. Cửa hàng Co.opfood , 40-42 Nguyễn Tuyển, Bình Trưng Tây

31. Cửa hàng Co.opfood , 556 - 558B Nguyễn Thị Định, Thạnh Mỹ Lợi

32. Cửa hàng Co.opfood , C29-30 Khu phố Hoàng Ngân, KĐT Phố Đông, 1145/22 Nguyễn Thị Định, Cát Lái

33. Cửa hàng Co.opfood , 155 Đường Lương Định Của, Bình An

34. Cửa hàng VM+ HCM , 37 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền

35. Cửa hàng VM+ HCM , 202, ngõ 16, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây

36. Cửa hàng VM+ HCM , Số 11 Nguyễn Quý Đức, An Phú

37. Cửa hàng VM+ HCM , Khối C, Chung cư C2 Parc Spring - Số 537 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông

38. Cửa hàng VM+ HCM , 316 Nguyễn Thị Định, Thạnh Mỹ Lợi

39. Cửa hàng VM+ HCM , Lô A, Lương Định Của Ấp 2, An Phú

40. Cửa hàng VM+ HCM , 41 Lê Văn Thịnh, Cát Lái

41. Cửa hàng VM+ HCM , Căn hộ 0.01, tầng 1, Lô A, Chung cư Thủ Thiêm Star, đường 54 - KP3, Bình Trưng Đông

42. Cửa hàng VM+ HCM , Số 42, Đường 3, khu phố 4,P Bình An

43. Cửa hàng VM+ HCM , LA-01.08, tầng 1, Cao Ốc Lexington, Số 67 Mai Chí Thọ, An Phú

44. Cửa hàng VM+ HCM , Lô H1-06, khu nhà ở liên kế, đường 35CL, Cát lái

45. Cửa hàng VM+ HCM , Khu chung cư thuộc khu nhà ở La Astoria, 383 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây

46. Cửa hàng VM+ HCM , chung cư C1 số 537 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông

47. Cửa hàng VM+ HCM , 109 Đường 39, Ấp Trung 2, Bình Trưng Tây

48. Cửa hàng VM+ HCM , 586 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông

49. Cửa hàng VM+ HCM , 682 Nguyễn Thị Định,KP2, Thạnh Mỹ Lợi

50. Cửa hàng VM+ HCM , tầng 1, lô A1, số 56 đường 66, Thảo Điền

51. Cửa hàng VM+ HCM , Tầng 1,lô A, chung cư cao tầng Xi Riverview Palace (190 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền)

52. Cửa hàng VM+ HCM , LD-01.02 và LD-01.05, Tầng 1,khối D, Lexington Residence (67 Mai Chí Thọ, An Phú)

53. Cửa hàng VM+ HCM , 237 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền

54. Cửa hàng VM+ HCM , 15 Xuân Thủy, KP4, Thảo Điền

55. Cửa hàng VM+ HCM , B1.03, Tầng 1+2, block B, Khu liên hợp cao ốc, 177 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền

56. Cửa hàng VM+HCM , Tầng trệt, tháp 2, Sun Avenue (28 Mai Chí Thọ, An Phú)

57. Cửa hàng VM+ HCM , Tầng trệt cao ốc An Cư, số 8, Thái Thuận, An Phú

58. Cửa hàng VM+HCM , Tầng trệt tháp 4, Sun Avenue 28 Mai Chí Thọ, An Phú

59. Cửa hàng VM+ HCM , BTM1-3 BlockB tầng 1, khu phố 3 Centana, 36 Mai Chí Thọ, An Phú

60. Cửa hàng VM+ HCM , 185B Nguyễn Thị Định, An Phú

61. Cửa hàng VM+ HCM , T1.04 tầng trệt Khối 04 (LA3) 383-385 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây

62. Cửa hàng VM+HCM 51A Nguyễn Tuyển, KP5, Bình Trưng Tây

63. Cửa hàng VM+HCM , 70 Lê Văn Thịnh, Bình Trưng Tây

64. Cửa hàng VM+ HCM , Căn số 0.01, tầng trệt, lô B, Chung cư Thủ Thiêm Lô P, số 01 đường số 63, Bình Trưng Đông

65. Cửa hàng VM+ HCM , 18 Trương Gia Mô, Thạnh Mỹ Lợi

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật các điểm ở các quận còn lại để bạn trẻ biết được sẽ mua khẩu trang kháng khuẩn ở đâu?