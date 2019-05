Ngày quốc tế thiếu nhi 1.6: Mẹ ơi, xin nghe con nói…

Ý kiến Mong đi đến đâu cũng được an toàn Con mong trẻ em được người lớn quan tâm nhiều hơn nữa. Chẳng hạn biết được tụi con thích gì, mong muốn gì, có khả năng làm được điều gì và không thể làm được điều gì để khuyến khích, động viên và hướng dẫn cho tụi con tiến bộ. Tụi con thích được yêu thương, nói lời nhẹ nhàng chứ không phải quát mắng hay là đánh phạt. Con cũng mong người lớn hãy để ý đến lời nói của trẻ con nhiều hơn chứ đừng làm lơ vì cho rằng chúng con còn nhỏ không biết gì. Ngọ Quỳnh Chi (Trường tiểu học Duy Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM) Giá như không phải học nhiều vậy ! Con thấy chương trình học của tụi con hơi nặng, giá như chương trình ít hơn thì tụi con sẽ không phải đi học thêm quá nhiều. Khi cả lớp cùng đi học thêm mà một bạn nào không đi thì sẽ không theo kịp. Con ước gì không phải học nhiều vậy. Có lúc tụi con muốn bốc hỏa và đầu óc lùng bùng vì quá sức. Nguyễn Bảo Ngân (Trường THCS Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) Ước người lớn đừng so sánh Con ước người lớn hiểu được tâm lý của trẻ nhỏ và không đem so sánh trẻ em này với những trẻ em khác.Vì khi bị so sánh sẽ rất tủi thân, trở thành tự ti. Con thấy mỗi trẻ em đều có một thế mạnh, ưu điểm riêng nên việc so sánh là điều rất khập khiễng. Con mong ước lớn lên mình được làm những điều có ích, kiếm được nhiều tiền để nuôi ba mẹ khi về già. Tương lai con dự định sẽ đi du học để học được thêm nhiều kiến thức và kỹ năng sống. Trương Nguyễn Phương Nhi (Trường THCS Võ Trường Toản, Q.1) Mỹ Quyên (ghi)