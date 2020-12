Nghỉ học vì dịch Covid-19: Sinh viên về quê nghỉ tết dương lịch sớm

Tại Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân, TP.HCM), nhiều sinh viên (SV) đang chờ mua vé để lên xe khách về quê. Các tuyến buýt đi từ khu vực có nhiều SV sinh sống và học tập như tuyến buýt số 10 đông nghẹt người. Một số SV chỉ mang ba lô gọn nhẹ, nhưng một số khác lỉnh kỉnh đồ đạc.

Đinh Văn Sơn, SV Trường ĐH Khoa học tự nhiên , nhà ở Vĩnh Long, cho biết trường đã thông báo nghỉ học hết tuần, tất cả các môn lý thuyết chuyển sang học trực tuyến nên đa phần SV chọn cách về quê. “Mình nghĩ rằng trường sẽ có thông báo cho nghỉ tiếp nên quyết định về quê, vừa tránh dịch, vừa nghỉ tết dương lịch”, Sơn cho hay.

“Mình không mong muốn dịch lần này sẽ bùng phát như lần trước. Tụi mình chọn về quê vì ở đó an toàn hơn, sẵn dịp về thăm gia đình”, Lương Hoàng Nam (quê ở Tiền Giang), SV Trường ĐH Sư phạm, nói.

Tại bến xe gần cổng Trường ĐH Nông Lâm, rất đông SV đón xe vào chiều tối, Nguyễn Thị Ngọc Hoa (quê Đắk Lắk), SV Trường Ngân hàng, cho biết đã hơn nửa năm chưa về thăm nhà nên tranh thủ về quê khi trường có thông báo nghỉ học. “Trường cho phép nghỉ đến 13.12 nên mình quyết định về luôn. Nếu ở lại thành phố thì cũng chỉ dám ở trong phòng chứ không thể đi đâu, việc làm thêm mình cũng xin tạm nghỉ cho an toàn ”, Hoa nói.

Một số trường dù chưa có thông báo chính thức cho SV nghỉ học nhưng khi được hỏi, vẫn có SV “tự cho phép” nghỉ học phòng dịch. T.A.M (SV năm 4 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn) nói: “Sớm muộn trường cũng thông báo nghỉ do tình hình dịch hiện nay khá phức tạp, mình cũng đã hoàn thành gần xong các môn học nên về quê, nếu tình hình ổn định hơn thì mình sẽ lên lại”.

Những SV có quê ở Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương... chọn cách đi xe máy về vì đoạn đường không quá xa. “Về bằng xe máy cho an toàn, các bến xe bây giờ đông lắm nên càng nguy hiểm hơn”, Văn Thiên Sơn (quê ở Long An), SV Trường ĐH Ngân hàng, cho hay.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu đô thị ĐH Quốc gia, các trạm chờ xe buýt khá đông SV khăn gói ra về. Một số SV đã lên kế hoạch từ trước nhưng đa phần đều xuất phát từ thông báo nghỉ học của các trường. Ngoài ra, dọc QL1 từ Khu chế xuất Linh Trung đến ngã ba 621, nhiều SV đang chờ đón xe. Đoạn từ Trường ĐH Nông Lâm đến gần ngã tư cầu vượt Linh Xuân cũng chung tình trạng trên.

Một số SV hoang mang vì sắp đến ngày thi. Ngô Thảo Trâm, Trường ĐH Sư phạm, nói: “Vừa đi học về đến phòng trọ thì nhận được thông báo nghỉ học, mình và cả nhóm bạn hoang mang không biết phải trình bày bài thuyết trình như thế nào”.

Còn Mai Thanh Đông Trúc, Trường ĐH Tôn Đức Thắng , cho biết: “Trường mình thông báo sẽ nghỉ đến hết ngày 13.12, nhưng mình có lịch thi vào ngày 9.12, cả cô và SV đều bất ngờ và bàng hoàng. Sau đó, cô đã nhanh chóng thông báo cho lớp về kế hoạch sắp tới. Hiện tại mọi người đã có ý thức và kinh nghiệm tổ chức học tập trong dịch bệnh, nên khi có sự cố nào xảy ra, mọi thứ nhanh chóng vào đúng quỹ đạo”.

Khác so với đợt dịch cao điểm trước đây, các ca nhiễm này tuy cũng gây ra nhiều hoang mang nhưng nhìn chung ý thức và kinh nghiệm của mọi người đã tốt hơn.

Lê Thị Mỹ Thùy, SV Trường ĐH Sư phạm, chia sẻ: “Mình rút kinh nghiệm, lần dịch trước mình thường xuyên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bạn bè và cũng rửa tay nhiều hơn, nhờ vậy tránh được dịch. Lần này mình cũng làm thế và sẽ hạn chế đi đến nơi đông người”.