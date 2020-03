Người trẻ bán hoa 8.3 giữa mùa dịch Covid-19

Sinh viên hy vọng kiếm thêm thu nhập giữa mùa dịch

Nếu như năm trước, dịp 8.3 với nhiều sinh viên (SV) là cơ hội để đi làm thêm ở các tiệm bán hoa, tăng thu nhập. Thế nhưng năm nay vì dịch Covid-19, hầu hết sinh viên đã về quê, nên sức mua có giảm. Huỳnh Thị Ngọc Trang (SV năm 4, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) đang bán hoa tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM bộc bạch: “Theo mình thấy thì số người mua hoa giảm. SV mua hoa đa số là những bạn đã đi làm nên các bạn lên thành phố sớm. Các doanh nghiệp cũng đặt hoa vào ngày 8.3. Năm nay mình bán hoa hồng và hoa bi”.

8.3 năm nay, các sạp bán hoa có phần vắng khách hơn so với mọi năm

Trương Cẩm Mi (SV năm 2 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) đang bán hoa tại một cửa hàng cho biết giá hoa có giảm so với năm trước, nhưng không nhiều. Mi nói: “Những ngày lễ nhiều người mua, tuy nhiên do 8.3 năm nay ngay mùa dịch nên số lượng mua có giảm. Giá hoa cũng vì thế mà hạ xuống”.

Ngô Thu Hồng (SV năm 2 Trường CĐ Sư phạm Trung Ương TP.HCM) chia sẻ: “Mình và bạn năm nay tiếp tục bán hoa cho dịp 8.3 tại đường Lý Thái Tổ. Vì thời gian nghỉ học dài nên mình sẽ có nhiều thời gian làm hoa hơn. Năm ngoái mình chỉ làm hoa vải, năm nay có thêm hoa tươi nữa. Thời gian làm hoa vải thì khoảng 1 tuần, hoa tươi thì 1-2 ngày là xong. Hôm nay ngày 7.3 mình mới dọn hoa ra để bán ngày đầu. Dù đang dịch Covid-19 nhưng mình mong là sẽ bán được”.

Cửa hàng hoa giảm khách lẻ nhưng vẫn duy trì khách công ty

Với những cửa tiệm hoa thì có phần giảm khách hàng, năm trước nhiều người mua để tặng cho cô giáo thì năm nay do học sinh nghỉ học nên lượng mua ít đi. Trương Đạt Anh (cựu SV Trường ĐH Cần Thơ, chủ tiệm hoa The Happy Flowers, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: “Thời điểm này nếu so với năm ngoái, lượng khách hàng đặt hoa trước giảm nhiều, đặc biệt là các khách hàng mua tặng các cô giáo vì các em học sinh đang nghỉ học. Theo dự tính của shop mình thì lượng hàng bán ra chắc chắn sẽ giảm so với những năm trước. Bên mình cũng giảm lượng hoa nhập về. Tuy nhiên, về nguồn cung hàng vẫn khó lường, chưa biết mức giá hoa về cao hơn hay thấp hơn so với năm ngoái vì những diễn biến bất thường trong cung và cầu”.

Các chủ tiệm hoa cho biết vẫn giữ được nguồn khách quen là các công ty, doanh nghiệp

Nguyễn Hồng Hạnh (23 tuổi, chủ sạp hoa trên đường Bắc Hải, TP.HCM) chia sẻ: “Năm nay bán ế hơn mọi năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, các trường cho học sinh nghỉ hết nên học trò cũng ít đến để mua hoa tặng thầy cô hơn”.

Trần Thu Ba (31 tuổi, chủ tiệm hoa Thu Ba, đường Thành Thái, TP.HCM) cho biết: “Cũng có thể nói ít nhiều việc bán hoa vào ngày 8.3 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Rõ nhất là mọi năm từ ngày 6.3 đã nườm nợp khách thì giờ chỉ vài khách. Đối tượng khách hàng là công ty, doanh nghiệp đã đặt hoa và được giao từ những ngày trước nên cũng đỡ được phần nào. Nói chung, đối tượng khách quen là công ty, doanh nghiệp bên mình vẫn giao đều, không bị ảnh hưởng nhiều. Một phần 8.3 năm nay rơi vào chủ nhật nên dù dịch hay không thì chắc chắn doanh thu cũng sẽ giảm đôi chút.

“Dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh hoa ngày 8.3 của mình. Khách mua hàng trực tiếp ở cửa hàng bị giảm đôi chút. Tuy nhiên, vì cửa hàng hoa mình kinh doanh cũng được lâu nên có một lượng khách quen nhất định. Vì vậy, hầu như giao dịch được thực hiện qua online, khách chỉ cần nhắn tin số lượng và chuyển khoản sẽ có người giao tới tận nhà”, Nguyễn Kim Sa (35 tuổi, chủ tiệm hoa Kim Sa, đường Thành Thái, TP.HCM) tâm sự.