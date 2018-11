Người trẻ sợ… yêu?

Tình yêu không nên bị đặt trong giới hạn của những rào cản và sợ hãi Nhìn nhận về vấn đề này, chuyên viên tham vấn tâm lý, thạc sĩ giáo dục học Chế Dạ Thảo (giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho rằng có nhiều lý do cho việc ngại yêu, sợ yêu của các bạn trẻ hiện nay. Nó có thể là cảm xúc hiện tại hoặc cũng có thể là quyết định về một lối sống của cá nhân. Có một số lý do mà chúng ta thường gặp, đầu tiên là cơ chế phòng vệ nảy sinh từ những thương tổn của cá nhân sau những sang chấn về mặt tình cảm, nó tác động đến niềm tin của bạn trẻ về hạnh phúc lứa đôi, khiến họ không tự tin vào bản thân có thể được hạnh phúc thêm lần nữa sau thất bại, khó đặt kỳ vọng vào đối tác yêu đương nào nữa. Cũng có thể là do một số bạn chưa từng có mối quan hệ yêu đương nhưng chứng kiến nhiều đôi lứa có cách yêu chưa phù hợp dẫn đến đổ vỡ mà cảm thấy sợ. Nguyên nhân thứ 2 có thể đến từ cuộc sống hiện đại bộn bề, các bạn dành ưu tiên công sức và thời gian cho sự nghiệp, công việc và một số thứ khác nhiều hơn. Từ đó, các bạn tự cho rằng tình yêu khá phiền phức và mất thời gian, việc nuôi dưỡng một tình cảm tốt đẹp trở nên phức tạp và rườm rà trong mắt một số bạn. Thứ 3 là hiện nay thế hệ trẻ độc lập hơn cả về suy nghĩ lẫn tài chính. Đồng thời có nhiều lựa chọn trải nghiệm mang lại cảm xúc vui vẻ hơn khi độc thân nên các bạn muốn tự nuông chiều đời sống độc thân của mình…. Và chúng ta hiểu rằng, không có tình yêu, con người vẫn tồn tại. Thế nhưng, nó lại là động lực giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn, khiến chúng ta nỗ lực nhiều hơn để hoàn thiện bản thân và hướng đến những giá trị tốt trong cuộc sống. Yêu và được yêu, phức tạp nhưng không có kết quả tốt nào mà không cần đến sự đầu tư về vốn, thời gian và công sức cả. Quan trọng nhất, tình yêu kết nối con người lại với nhau một cách nhân văn và bền đẹp, đó là cảm xúc tự nhiên chứ không nên bị đặt trong giới hạn của những rào cản và sợ hãi.