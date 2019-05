Người trẻ tự tin quá mức về bảo mật trên mạng

Trang Marshable ngày 10.5 dẫn khảo sát của Harry Poll thực hiện theo đơn đặt hàng của Google cho thấy người trẻ ngày nay tự tin quá mức về độ an toàn của các tài khoản trên mạng.

Khảo sát được thực hiện đối với 3.000 người ở Mỹ cho thấy khoảng 78% là người thuộc thế hệ Z (16-24 tuổi) thừa nhận rằng họ sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản.

“Người dùng trẻ thuộc về thời đại số, họ không nhớ về thời gian chưa có điện thoại thông minh. Tôi nghĩ rằng điều này ảnh hưởng lớn đến nhận thức của họ về công nghệ và an ninh”, theo chuyên gia an ninh Emily Schechter của Google.

Thế hệ Baby Boomers (trên 50 tuổi) có khoảng 60% sử dụng cùng 1 mật khẩu cho nhiều tài khoản, trong khi tỷ lệ này là 67% ở nhóm 25-49 tuổi.

Các chuyên gia luôn khuyến cáo không nên sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản trên mạng. Bên cạnh đó, mật khẩu dài hơn 8 ký tự, kèm theo số và ký tự đặc biệt sẽ an toàn hơn.

Ngoài ra, người trẻ cũng thiếu cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ họ cung cấp thông tin cá nhân (phising) khi 71% tự tin cho rằng họ sẽ không bị lừa, trong khi chỉ 44% hiểu rõ về các thủ đoạn này.

Trong khi đó, 2 nhóm tuổi lớn hơn tỏ ra không tự tin trước các hình thức lừa đảo trên mạng và nhiều người hiểu về phising hơn.

Tuy nhiên, nhiều người thuộc thế hệ Z lại sử dụng biện pháp xác minh 2 bước (76%), so với nhóm Baby Boombers (62%) và thế hệ Y (74%).

“Mọi người không cần là chuyên gia an ninh mạng mới được an toàn. Họ không cần hiểu chứng chỉ an ninh là gì hay nhớ mật khẩu quá phức tạp cho mỗi tài khoản”, bà Schechter nói.

Theo chuyên gia này, người dùng cần thiết lập một số điện thoại hoặc email để khôi phục tài khoản và thường xuyên cập nhật, sử dụng mật khẩu khác nhau cho từng tài khoản, thường xuyên cập nhật phần mềm và tiến hành xác minh 2 bước.