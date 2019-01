Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận tổ chức đã diễn ra tại Trường Tiểu học-THCS-THPT Lê Quý Đôn (Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận).

Hoạt động nhằm giúp các học sinh nắm bắt kỹ thông tin để chọn ngành, chọn nghề phù hợp với khả năng của mình chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2019.

Những học sinh duyên dáng này đã tham gia nhiệt tình, sôi nổi suốt chương trình tư vấn.