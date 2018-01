“Năm 2013 em thi tốt nghiệp THPT được 58,5 điểm/6 môn. Còn điểm trung bình học tập ở chương trình đại học năm 2016-2017 là 92,4/100)”, Ngọc Anh nói.



Là dân chuyên toán của Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (tỉnh An Giang) nhưng bạn bè, thầy cô còn biết tiếng về cô nữ sinh này giỏi thêm môn tiếng Anh. Cụ thể, Ngọc Anh đã đoạt giải nhất cuộc thi “YOLA Scholars 2016 for young leaders” vào tháng 10.2016, với suất học bổng tiếng Anh trị giá 48 triệu đồng.

“Mình nghĩ tiếng Anh lúc nào cũng cần thiết nên chú ý học. Thật ra, mình cũng không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ nghĩ trong đầu là mình cần chú ý học môn này, rồi hay coi phim hoặc xem các kênh online bằng tiếng Anh và khi có cơ hội thì tập giao tiếp bằng tiếng Anh...”, Ngọc Anh chia sẻ.

Không chỉ học giỏi, Ngọc Anh còn tham gia nghiên cứu khoa học và cô đã có một bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế Current Drug Metabolism vào tháng 1.2017.

Đặc biệt, trong 4 năm học đại học thì có 3 lần nữ sinh này săn được những suất học hè, giao lưu sinh viên quốc tế để trải nghiệm ở những trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Đó là, giao lưu với sinh viên Trường ĐH Nanyang Technological Uni (Singapore) tháng 8.2015; đạt được học bổng của Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 1.2016 và có thời gian học tập, giao lưu, trao đổi văn hóa với sinh viên của Trường ĐH Michigan (Mỹ) từ tháng 1 - 5.2016; đoạt suất học kỳ hè của Trường ĐH Chulalongkorn (Thái Lan) tháng 8.2016.

“Tất cả những suất giao lưu quốc tế ấy là do em chủ động tìm tòi, nộp đơn, phỏng vấn, trúng tuyển và được các tổ chức nước ngoài đài thọ miễn phí hoàn toàn từ vé máy bay, ăn ở, sinh hoạt phí. Khi được tham gia những chương trình này em đã học được nhiều điều thú vị, bổ ích từ nhiều nền văn hóa khác nhau, học được cách hòa nhập và tiếp thu những kiến thức mới, làm quen được nhiều bạn mới đến từ rất nhiều nơi trên thế giới”, Ngọc Anh bộc bạch.

Bật mí về dự định sau khi tốt nghiệp, Ngọc Anh cho biết: “Em đã nộp đơn xin các học bổng ở nước ngoài về lĩnh vực nghiên cứu y tế và sức khỏe con người...”.

Nói về động lực để em vượt qua các khó khăn trong học tập, cuộc sống, Ngọc Anh trải lòng: “Khi thấy khó khăn hoặc do dự chuyện gì đó thì em hay nghĩ tới một câu nói bằng tiếng Anh mà em tâm đắc: In everything you do, be brave - Dũng cảm trong mọi việc bạn làm. Với em thì cần dũng cảm để vượt qua và đi tiếp trong bất cứ hoàn cảnh nào”.