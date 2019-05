Sách quý tạo nên người có chí hướng, có khát vọng lớn

Chương trình với sự đồng hành của Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thúy An đã thu hút hàng trăm học sinh của Trường THPT Vũng Tàu đến tham dự. Các khách mời đã mang đến những câu chuyện tâm huyết nhằm khẳng định chính đam mê, có ước mơ lớn và ý chí kiên cường tạo là những yếu tố dẫn đến thành công.

Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách được trao tặng là 5 cuốn sách quý đúc kết các bài học thành công của nhiều quốc gia, nhân vật ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn. Các thầy, cô giáo Trường THPT Vũng Tàu đánh giá cao vai trò của sách và nhấn mạnh các cuốn sách mà Hành trình trao tặng sẽ giúp học sinh nuôi chí lớn xây dựng đất nước.

Hoa hậu Ngọc Hân đã đồng hành rất nhiều chương trình, trong đó có các Hành trình giao lưu, tặng sách đến thanh niên vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa vừa qua. Đến với TP.Vũng Tàu trong một ngày hè đầy nắng và sắc phượng đỏ ngợp trời, Ngọc Hân cho biết cô rất xúc động xen lẫn bồi hồi khi có cơ hội giao lưu chia sẻ để thắp lửa khát vọng tri thức trên hành trình chinh phục ước mơ của các bạn học sinh nơi đây.

Trước câu hỏi của học sinh Nguyễn Phúc Gia Bảo, lớp 10A5, Trường THPT Vũng Tàu, tại sao Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ không hỗ trợ cho giới trẻ khởi nghiệp bằng cách đầu tư vốn, tiền bạc như các đơn vị khác đã làm mà lại trao tặng sách? Ngọc Hân chia sẻ: “Sách cho ta làm người có chí hướng, có khát vọng lớn. Trao tặng sách là trao tặng tri thức, trao tặng “cần câu” để mọi người có thể tự trang bị kiến thức, sự tự tin, dù sống ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tìm được cách vươn lên, khẳng định mình, đạt được thành công và hạnh phúc”.

Á hậu Thúy An gây chú ý với các bạn trẻ bởi vẻ đẹp dịu dàng, dễ mến cùng chất giọng nhẹ nhàng. Á hậu bày tỏ niềm xúc động khi tham gia Hành trình Từ Trái Tim, cô cảm ơn Trung Nguyên Legend đã cho mình cơ hội để để gặp gỡ, tặng sách cho các bạn học sinh tại Vũng Tàu.

Thúy An đã nuôi ước mơ trở thành hoa hậu từ năm 10 tuổi, ước mơ ấy lớn dần theo An cho đến ngày cô chính thức trở thành Á hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 21. Trong khoảng thời gian đó, An đã phải có những kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, thất bại - thi - thất bại và lại thi, cứ vậy, Thúy An vẫn miệt mài rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Người đẹp chia sẻ từng trải qua nhiều việc không đạt kết quả như mong muốn nhưng “không cho là thất bại mà là thử thách, trải nghiệm để có được những bài học giúp trưởng thành hơn”. Cuối cùng thành công đã mỉm cười với Thúy An, danh hiệu Á hậu 2 chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của của cô gái xinh đẹp này. Cô chia sẻ: “Chưa bắt đầu mà đã nghĩ mình thất bại thì chắc chắn bạn đã thất bại. Hãy dám vượt qua thách thức, đó là bí quyết dẫn lối thành công cho các bạn!”.