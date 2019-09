Sinh viên Tây Ninh bùng nổ với những khát vọng khởi nghiệp

“Hành trình Từ Trái Tim” ở vùng sâu - vùng xa miền Đông và vùng sông rạch ĐBSCL do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã chính thức khởi hành từ ngày 10.9 tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Hành trình sẽ xuyên suốt 18 tỉnh thành trong 17 ngày qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ. Hành trình mang sứ mệnh là đưa hàng triệu cuốn sách quý đổi đời đến với các học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sĩ, người dân… vùng sâu, vùng xa miền Đông và vùng sông rạch ĐBSCL với quãng đường hơn 2.000 km.