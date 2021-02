Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

8 chương trình gồm: (1) Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho thanh thiếu nhi; (2) Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; (3) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; (4) Nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về quốc phòng, an ninh, xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc; (5) Chăm lo, bảo vệ, bồi dưỡng trẻ em và nhi đồng; (6) Nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; (7) Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; (8) Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Góp ý tại hội nghị, đa số ý kiến đồng thuận với dự thảo Chương trình hành động của Đoàn. Đồng thời các đại biểu đã đề nghị một số nội dung quan trọng cần bổ sung để chương trình hành động phải mang đậm màu sắc thanh niên. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị cần quan tâm, bổ sung giải pháp thực hiện chuyển đổi số.

Anh Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, nói: “Đoàn cần xây dựng một chương trình hành động thanh niên chuyển đổi số. Đây là vấn đề đang được Chính phủ đẩy mạnh, và cũng là xu thế tất yếu. Thanh niên phải đi đầu trong nội dung chuyển đổi số”.

Các đại biểu cũng quan tâm và nhấn mạnh đến việc tổ chức Đoàn cần bổ sung các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên về quốc phòng, an ninh, trong đó cần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên không gian mạng. Đồng thời cần có giải pháp để quản lý việc trẻ em chơi game online , xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi…