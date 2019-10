Sẽ ra sao nếu FWD Music Fest không có những bản nhạc gây nghiện này?

Ngày 26.10.2019 tới đây, FWD Music Fest sẽ chính thức trở lại với người hâm mộ tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình cùng sự góp mặt của 10 ca sĩ đình đám nhất Vpop: Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Đen Vâu, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, Isaac.

10 ca sĩ đình đám của FWD Music Fest sẽ mang đến những ca khúc từng làm nên tên tuổi của họ. Nếu như Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng với ca khúc ballad sâu lắng Yêu em cả trong giấc mơ, Đan Trường quay trở lại với Mưa trên cuộc tình, Bằng Kiều với Trái tim bên lề, Tuấn Hưng gây thổn thức với Đi theo bóng mặt trời, Ưng Hoàng Phúc với Tôi đi tìm tôi thì thế hệ ca sĩ trẻ như Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Isaac, Đen Vâu lại đem đến một màu sắc âm nhạc tươi mới: Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP, Ngày mai của Tóc Tiên, bản ballad ngọt ngào Cả một trời thương nhớ của Hồ Ngọc Hà, giai điệu bắt tai trong Đau đầu của Isaac và ngôn từ gần gũi trong Bài này chill phết của Đen Vâu. Đây là những bản hit mà bất cứ người yêu nhạc nào cũng mong được một lần được thưởng thức trực tiếp từ thần tượng của mình và nhiều khả năng, những bản hit này sẽ xuất hiện tại FWD Music Fest năm nay.

Để thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc hoành tráng này, khán giả nên đọc kỹ các thông tin liên quan đến việc đảm bảo an toàn và an ninh đã được BTC FWD Music Fest in sẵn trên vé cũng như xem trước sơ đồ dẫn đến vị trí chỗ ngồi/đứng của mình trước khi đến với sân khấu đỉnh cao này.