Sức trẻ xung kích và tình nguyện

Vừa “đảm việc nước, giỏi việc nhà”, các bạn trẻ đã tiếp nối truyền thống, trở thành những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ… góp công sức vào sự nghiệp phát triển chung của ngành.

Hai thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

Tại đại hội Bí thư chi đoàn giỏi TP.HCM lần thứ 5 vừa tổ chức, Đoàn EVNHCMC có hai gương mặt tiêu biểu: Bạn Nguyễn Thị Minh Hà - Bí thư Chi đoàn 1 (Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hóc Môn) và Bí thư chi đoàn Công ty Điện lực Tân Bình Đào Quốc Bảo. Mặc dù có một “bảng vàng” đáng nể: Chiến sĩ thi đua cơ sở, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (năm 2017), giải nhất Báo cáo viên giỏi TP, Thanh niên tiêu biểu EVNHCMC (năm 2018) và Đảng viên trẻ năm 2019… nhưng Nguyễn Thị Minh Hà lại rất khiêm tốn. Trong câu chuyện, bạn thường dành kể những thành tích cho các đoàn viên của mình. Hà cho biết: “Vì phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn nên hầu như các hoạt động của đoàn thanh niên: Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm; Chung tay sử dụng năng lượng xanh; Cùng bạn sử dụng điện an toàn… đều phải sắp xếp vào ngày nghỉ. Tuy vậy, các bạn đều hào hứng nên không khí ra quân lần nào cũng khí thế”.

Thủ lĩnh thanh niên, đảng viên trẻ Đào Quốc Bảo tham gia hiến máu tình nguyện

Lăn lộn thực tế, bí thư Nguyễn Minh Hà có sáng kiến “Thiết kế vòng đeo tay giữ dao chặt cây vào tay công nhân, tránh rơi vào người khác”. Chi phí thấp, chỉ khoảng 100.000 đồng nhưng tạo được tâm lý thoải mái cho anh em công nhân trong quá trình thao tác công việc, nâng cao năng suất lao động, đồng thời loại trừ yếu tố rủi ro do rơi dao rựa vào người khác, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động.

Tìm đến Công ty Điện lực Tân Bình trong không khí thi đua rộn ràng vào dịp cuối năm, càng ngưỡng mộ tài năng của “thủ lĩnh” thanh niên Đào Quốc Bảo. Xuất thân từ một công nhân trưởng thành từ cơ sở, anh từng là Bí thư chi đoàn ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn nên tinh thần “18 thôn vườn trầu” trong thời bình được anh tiếp nối một cách xuất sắc. Nhiều công trình thanh niên của chi đoàn luôn tạo được tiếng vang: Hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng - chia sẻ yêu thương”; Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội; Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn mỹ quan tiết kiệm; Tuyên truyền khách hàng sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái... Bí thư Đào Quốc Bảo còn nghiên cứu ra nhiều sáng kiến để hoạt động đoàn đi vào chiều sâu: Kết hợp sinh hoạt với công tác chuyên môn; Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong thanh niên; Xây dựng hình ảnh đẹp, uy tín của ngành điện đối với khách hàng… Đặc biệt, anh cũng là đoàn viên gương mẫu đăng ký đầu tiên đi học lớp Anh văn để bổ sung kiến thức, nâng cao tay nghề nhằm hoàn thiện các điều kiện để được cấp chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Tự hào với sức trẻ ngành điện

Với hơn 600 đoàn viên, sinh hoạt tại 25 cơ sở đoàn trực thuộc, mặc dù địa bàn rộng nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng ủy nên các hoạt động của Đoàn EVNHCMC diễn ra thuận lợi, bằng nhiều hình thức phong phú: Tổ chức nhiều cuộc thi lớn thu hút đoàn viên tham gia: “Người cán bộ Đoàn trong mắt tôi”, “Ống kính thanh niên”, “Nhật ký chi Đoàn làm theo lời Bác”…

Tổng giám đốc EVNHCMC Phạm Quốc Bảo (đầu tiên, bên phải) chia vui với Đoàn Tổng công ty tại Lễ biểu dương tập thể, cá nhân hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018 - 2019) do Thành ủy trao tặng

Tất cả cơ sở Đoàn trực thuộc đều có bản tin thanh niên, hàng quý còn tổ chức các buổi sinh hoạt BCH mở rộng để thông tin kịp thời những chủ trương, nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, thực hiện diễn đàn “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe” giữa cấp ủy đơn vị với các cơ sở Đoàn thực hiện thường xuyên.

Đoàn Tổng công ty còn tổ chức tuyên dương các gương điển hình thanh niên, cán bộ Đoàn tiêu biểu, khen thưởng kịp thời “Nhật ký chi Đoàn làm theo lời Bác”, “Công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác”. Thành công tiếp nối thành công: Từ năm 2013 đến 2018 đã có 6 đoàn viên đoạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi; nhiều nhân tố điển hình xuất hiện với các danh hiệu: Gương thanh niên công nhân sống đẹp, Người thợ trẻ giỏi, Thủ lĩnh thanh niên công nhân TP, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc, có hai đoàn viên được Thành ủy tuyên dương thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức hằng năm đều thu kết quả tốt, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn thực hiện thường xuyên. Với những kết quả đã đạt được, Đoàn Tổng công ty được Thành Đoàn đánh giá đạt danh hiệu xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua của Thành Đoàn và được trao Bằng khen của T.Ư Đoàn từ năm 2015 - 2018, vinh dự là 1 trong 20 tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng và Huân chương Lao động hạng 3. “Một tập thể đoàn kết và hết mình với công việc. Chính sức trẻ nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện và sự đồng lòng của các bạn đoàn viên đã giúp cho tổ chức Đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và trở thành niềm tự hào cho sức trẻ ngành điện TP.HCM”, Bí thư Đoàn EVNHCMC Đặng Mỹ Ly chia sẻ.