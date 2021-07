Ngày 30.6, Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19 ”.

Ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (giữa) tiếp nhận hàng hỗ trợ Covid-19 của Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên Ảnh: Bảo Kính

Tham gia chương trình có anh anh Phan Xuân Hạnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên; anh Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Đoàn đã trao tặng 1.000 bộ trang bị bảo hộ y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Phú Yên.

Mỗi bộ bao gồm đồ bảo hộ liền thân, kính mắt, khẩu trang kháng khuẩn, găng tay y tế, túi bọc giày, mặt nạ chống giọt bắn...

Tỉnh đoàn Phú Yên trao quà cho lực lượng phòng chống dịch các chốt phong toả khu dân cư Ảnh: Bảo Kính

Bộ trang bị bảo hộ y tế trên do Tổng công ty Đối Tác Chân Thật, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, Tình nguyện viên Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng , Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương cùng các mạnh thường quân hỗ trợ.

Dịp này, nằm trong chương trình “Chuyến xe yêu thương - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”, Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Công an tỉnh cũng đã trao tặng 350 suất quà nhu yếu phẩm; 500 chai sát khuẩn 330 ml; 600 chai nước tương; 700 lon yến; 1.000 khẩu trang y tế các loại; 1.100 hộp sữa; 2.000 chai nước uống Vitamin; 3.000 kg gạo; 3.000 suất cơm; 7.800 chai nước suối; 16.500 gói mì … cho người dân trong các khu cách ly - phong tỏa, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 đang ở các khu vực phong tỏa, khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt động trên có ý nghĩa hết sức thiết thực, tiếp thêm nghị lực cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Mặc đồ bảo hộ đưa quà vào khu phong toả ở thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hoà Xuân Nam, TX.Đông Hoà (Phú Yên) Ảnh: Khắc Quang

Trong khi đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an TX.Đông Hoà tiếp tế 100 suất quà là lương thực, thực phẩm cho người dân vùng dịch Covid-19 ở thôn Hảo Sơn Bắc. Số quà trên do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Yên và Công TX.Đông Hoà quyên góp, ủng hộ.