Tặng túi an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chiều 1.9, chị Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, cho biết Tỉnh đoàn đang phối hợp Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên trao túi an sinh cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Vĩnh Long.

Đại diện Tỉnh đoàn Vĩnh Long trao túi an sinh cho người dân TP.Vĩnh Long ẢNH: XUÂN PHÚC

Theo chị Thu, từ nay đến ngày 10.9, Tỉnh đoàn sẽ trao 220 túi an sinh cho hộ gia đình người dân, thanh thiếu niên yếu thế, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ; người già neo đơn, người tàn tật... trên địa bàn TP.Vĩnh Long. Địa điểm trao là Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long (đường Nguyễn Huệ, P.2, TP.Vĩnh Long).

Mỗi túi an sinh gồm 5 kg gạo và 500.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho đợt tặng túi an sinh lần này là hơn 126 triệu đồng, do Tỉnh đoàn Vĩnh Long vận động nhà hảo tâm tài trợ.