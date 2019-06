Thanh niên tình nguyện che mưa cho thí sinh dự thi THPT quốc gia

Chiều nay, khi thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu (Q.Bình Thanh, TP.HCM) thì cơn mưa bất chợt ập xuống. Trước tình hình này, hàng chục bạn sinh viên tình nguyện đã liên tục cầm dù che mưa cho các em thí sinh.

Bạn Trần Chí Công, sinh viên năm nhất, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Đây là việc hết sức bình thường. Các em thí sinh là ưu tiên số 1. Tụi mình có sẵn áo mưa, dù để che mưa cho các bạn học sinh. Mình mong rằng với sự trợ giúp của tình nguyện viên, các bạn sẽ có thêm động lực để thi tốt trong kỳ thi này”. Bạn Trần Chí Công, sinh viên năm nhất, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Đây là việc hết sức bình thường. Các em thí sinh là ưu tiên số 1. Tụi mình có sẵn áo mưa, dù để che mưa cho các bạn học sinh. Mình mong rằng với sự trợ giúp của tình nguyện viên, các bạn sẽ có thêm động lực để thi tốt trong kỳ thi này”.

NT Tình nguyện viên che mưa cho thí sinh

Không đủ áo mưa, không đủ dù, có bạn đã lấy luôn dù che của ban tiếp sức mùa thi để che cho các em học sinh. Hai tay cầm dù đi liên tục ra vô để đưa các em ra khỏi cổng trường, Dương Thị Bé, sinh viên năm 1 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Cái dù này to và nặng, nếu mình điều khiển không khéo dễ bị té lắm. May mắn ở nhà em có tập gym, rinh tạ quen rồi nên rinh dù to cũng không sao”.

NT Trời mưa to, Dương Thị Liễu (áo xanh) đã sáng tạo bằng cách cầm dù của chương trình tiếp sức mùa thi để che cho nhiều em học sinh khỏi bị ướt

Dương Thị Liễu chia sẻ thêm: “Em tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi năm nay như sự đền ơn nối tiếp. Hồi năm ngoái em thi THPT quốc gia như các bạn, em cũng được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ nhiều. Năm nay vào đại học, em dành thời gian hè này để tham gia tiếp sức mùa thi, mong muốn giúp đỡ các bạn học sinh như mình từng được sự trợ giúp”.

Hy vọng với sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên, các thí sinh sẽ làm bài thật tốt trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay.