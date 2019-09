Thanh niên ‘Trung dũng kiên cường’ hào hứng đón bộ sách quý

Ngày 13.9, “Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” vùng sâu - vùng xa miền Đông và vùng sông rạch ĐBSCL do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã đến tỉnh Long An - quê hương “Trung dũng kiên cường - toàn dân đánh giặc”.

"Khuyến học” - “Thu phục lòng người”

Tại TP.Tân An, Hành trình nhận được sự chào đón nồng nhiệt các bạn trẻ là học sinh, sinh viên, các bạn thanh niên. Cảm động nhất là có nhiều bạn trẻ ở cách xa TP.Tân An như Mộc Hóa, Tân Hưng, Đức Huệ, Cần Giuộc, Cần Đước,… đã không ngần ngại vượt hàng trăm cây số để được trực tiếp nhận những cuốn sách quý này.

Các bạn trẻ ở Long An hào hứng đọc sách ngay sau khi nhận Hiển Hạo

“Thông qua các phương tiện truyền thông, em biết được “Hành trình từ trái tim” sẽ hoạt động tại TP.Tân An vào sáng nay. Vì vậy, em đón xe lên trường sớm hơn dự định để được tặng sách. Thật sự, không phải vì em không có điều kiện mua những sách này nhưng em thích thú, hào hứng tham gia vì đó sẽ là những cuốn sách mà mình được sở hữu, học tập do chính một người đặc biệt - doanh nhân danh tiếng được mệnh danh “Vua cà phê Việt” Đặng Lê Nguyên Vũ lựa tặng. Em nghĩ, giá trị vô hình ấy sẽ khiến cho mình có thêm động lực, tư duy hơn trong quá trình lĩnh hội các bài học, ý nghĩa từ sách và những cuốn sách quý này sẽ như một kỷ niệm cần phải bảo quản thật tốt”, bạn Nguyễn Thị Hoàng My, quê tỉnh An Giang, là sinh viên ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An chia sẻ.

Theo Hoàng My, cuốn sách mà bạn tâm đắc nhất trọng bộ sách quý này là Đắc nhân tâm. Đơn giản vì không phải ngẫu nhiên mà gần thế kỷ qua, thế giới ca ngợi giá trị quyển sách này.

Lật những trang đầu của sách Đắc nhân tâm, Hoàng My nói bản thân đã nghe về quyển sách từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp cận: “Được lòng người hay thu phục lòng người (dịch nghĩa của yếu tố Hán - Việt Đắc nhân tâm) thì trước hết phải rèn luyện sao cho lòng mình bao la hơn lòng người. Sự bao la ấy phải chứa đựng sự hiểu biết, chịu khó, tính nhân bản và lòng thành thật. Tôi nghĩ các phẩm chất ấy cần trang bị kỹ lưỡng cho mình trước khi bắt đầu thực hiện bất cứ một hành vi, một công việc gì. Nhưng, trước khi đọc Đắc nhân tâm em sẽ đọc cuốn Khuyến học trước vì việc học là nền tản đầu tiên để thành công”.

Bạn Nguyễn Thị Hoàng My, sinh viên ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An vui với cuốn Đắc nhân tâm

Thư viện tỉnh Long An, Trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An (TP.Tân An) và hàng trăm thanh niên sinh sống, học tập trên quê hương “Trung dũng kiên cường - Toàn dân đánh giặc” được nhận được hơn 1.000 cuốn sách quý trong “Tủ sách nền tảng đổi đời” từ Tập đoàn Trung Nguyên Legend trao tặng. “Tủ sách nền tảng đổi đời” do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách. 5 cuốn sách đầu tiên trong số hơn 100 đầu sách quý trong “Tủ sách nền tảng đổi đời” là Quốc gia khởi nghiệp của tác giả Saul Singer và Dan Senor; Đắc nhân tâm của Dale Carnegie; Nghĩ giàu - Làm giàu của Napoleon Hill; Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách của Chung Ju Yung và Khuyến học của Fukuzawa Yukichi.

Bạn Đỗ Chí Thiện, ngụ TP.Tân An, sinh viên ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, chia sẻ riêng với PV Báo Thanh Niên: “Hành trình từ trái tim” đến với TP.Tân An đã mang lại niềm hứng khởi nhiều hơn đối với em vì quê hương em vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định công nhận đạt chuẩn Đô thị loại II và ngày 14.9, Chính quyền thành phố sẽ tổ chức buổi mít-tinh công bố. Là công dân trẻ tuổi ở thành phố, em thấy rằng mình cần phải không ngừng trang bị các kiến thức khoa học, xã hội, cách vượt qua thất bại hun đúc ý chí khởi nghiệp làm giàu để đóng góp cho quê hương trên đường phát triển, tiến lên Đô thị loại I. “Tủ sách nền tảng đổi đời” do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách nên em tin chắc sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bản thân em”.

Hành trình đang hoạt động tại TP.Tân An

Văn hóa đọc và “Con ếch xanh”

Chia sẻ với tuổi trẻ Long An tại buổi giao lưu, PGS-TS Trần Hữu Đức, Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend dẫn gương một số vĩ nhân bắt đầu sự nghiệp bằng cách tư duy, cách làm khác biệt trong bối cảnh đặc biệt và thành công tầm cỡ thế giới như Bill Gates, Albert Einstein, Chung Ju Yung. Trong đó, PGS-TS Trần Hữu Đức nhấn mạnh ở Chung Ju Yung, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai danh tiếng thế giới.

“Thương hiệu Hyundai danh tiếng thế giới thì chắc chắn ai trong buổi giao lưu này cũng đều biết tới ít hay nhiều. Nhưng, câu chuyện khởi nghiệp của Chung Ju Yung - một chàng trai mới học hết lớp 5, xuất thân từ gia đình nhiều đời là nông dân nghèo ở một tỉnh lẻ của Hàn Quốc thì chắc là không có nhiều người biết. Thành công của ông ấy được bắt đầu như thế nào, trải qua thất bại cay đắng ra sao,… các bạn đọc cuốn Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách sẽ rõ hơn. Chung Ju Yung khuyên chúng ta hãy thực hiện khát vọng theo kiểu mà chú ếch xanh chịu đựng thất bại, đau đớn để bay được lên nơi mà đồng loại phải ngước nhìn. Nếu chỉ là khát vọng toại nguyện các cái tôi cá nhân thông thường thì bạn hãy tập làm tốt hơn nhiều lần những công việc mà người thành công đã từng làm”, ông Đức nói.

Các bạn đoàn viên, thanh niên rất thích thú với bộ “Tủ sách nền tảng đổi đời”

Để cụ thể hơn về nội dung các sách còn lại, ông Đức dẫn ý từ Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend rằng: Xã hội không cho phép ai được đứng cao hơn ai cả, mình chỉ đứng cao hơn người khác nếu trí tuệ của mình cao siêu hơn. Và 4 quyển sách còn lại đều là những sách thấm đẫm tư duy biện chứng, được tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất nhân loại.

Bạn trẻ Long An rất thích thú, tranh thủ đọc sách ngay khi Chương trình giao lưu đang diễn ra

Bà Lê Thị Kim Yến, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, cho biết trong đào tạo, nhà trường rất quan tâm rèn luyện về các kỹ năng sống, về ý chí, nghị lực, nền tảng cần thiết của sự sáng tạo trong công việc sau khi ra trường. Nhưng hiện nay, hầu hết sinh viên nhà trường không thích tìm kiếm thông tin, kiến thức từ đọc sách, một phần nguyên nhân cũng là vì các em chưa có điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận sách hay, cũng như chưa có nhiều động để đọc.

“Tôi nghĩ Hành trình này không chỉ giúp các em có điều kiện, động lực đọc bộ “Tủ sách nền tảng đổi đời” do doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ lựa chọn mà còn góp phần kích thích sự tìm tòi các kiến thức mới bằng cách tìm đọc sách. Nhìn thấy sự hứng khởi của các em khi tham gia Chương trình, tôi cảm nhận thêm nhiều ý nghĩa từ Hành trình tặng sách do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng”, bà Yến nói.