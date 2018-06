Thế hệ trẻ yêu màu xanh

Họ mang đến ngày hội những mô hình, dự án, giải pháp vì một môi trường sống xanh, không ô nhiễm, không rác thải nhựa, không chất bảo quản độc hại,….

Gặp mô hình của bạn trẻ nào, tôi cũng hỏi: “Lý do bạn thực hiện dự án này?”, và câu trả lời của các bạn đều giống nhau: “Vì chúng mình yêu màu xanh, muốn cuộc sống này xanh hơn”.

Từng gặp Trương Bội Linh (23 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) và Trần Minh Tiến (cựu sinh viên Trường CĐ Sư phạm Long An) tại một sự kiện vì môi trường khác, hôm nay tôi lại gặp 2 bạn trẻ này tại ngày hội. Linh vẫn mang đến dự án tái chế rác thải nhựa thành sợi filament để in 3D và Tiến là dự án ống hút từ tre và cỏ bàng.

Tiến và Linh đã từng chia sẻ các bạn trăn trở về môi trường, về rác thải nhựa nên ở đâu, có cơ hội nào để giới thiệu những sản phẩm, dự án thân thiện với môi trường là các bạn không chần chừ tham gia.

Hôm nay, không chỉ giới thiệu những sản phẩm làm từ tre và cỏ bàng mà Tiến còn dạy bạn trẻ cách làm ống hút bằng tre và vật dụng để vệ sinh ống hút bằng xơ dừa.

Nguyễn Thị Hương Liên, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, hào hứng chia sẻ sau khi tự mình làm được một cái ống hút bằng tre: “Bản thân em cũng ý thức được việc sử dụng các vật dụng bằng nhựa là có hại. Vì nếu thức ăn hay đồ uống nóng mà dùng vật dụng bằng nhựa để đựng thì rất nguy hiểm. Còn khi vứt các đồ dùng đó đi thì lại khó tiêu hủy, ảnh hưởng đến môi trường sống. Thế nhưng, bản thân chưa làm được gì để khắc phục thực tế này. Hôm nay, em rất vui vì có một trải nghiệm hoàn toàn mới, được tự tay làm các ống hút bằng tre. Và em nghĩ rằng sau buổi này em sẽ gọi điện về cho ba em tự làm ống hút này vì quê em nhiều tre lắm”.

Tương tự, gian hàng của Đặng Du My (Q. Tân Bình, TP.HCM) cũng đông vui không kém. Đặc biệt, gian hàng của My thu hút rất nhiều bạn gái vì My giới thiệu và hướng dẫn bạn trẻ làm son môi từ các nguyên liệu thiên nhiên có thể ăn được và các sản phẩm nước tẩy rửa từ thảo mộc.

Thùy Linh, sinh viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, thích thú chia sẻ: “Hôm nay em học cách làm son dưỡng từ sáp ong, dầu dừa, dầu gấc và bơ. Đặc biệt, là nước rửa chén từ quả bồ hòn. Công đoạn vừa đơn giản lại an toàn khi sử dụng”.

Thạch Thị Kim Thuyên (23 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Cần Thơ), mới ra trường và đi dạy được một năm. Ngoài công việc đi dạy hằng ngày, Thuyên còn tham gia mạng lưới Thế hệ xanh để góp công sức nhỏ bé của mình giữ màu xanh của trái đất.

Tại ngày hội, Thuyên giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi nilong làm từ bột mì, hộp đựng cơm làm từ bã mía,…

“Mỗi người, một hành động nhỏ thì cuộc sống này sẽ xanh hơn và an toàn hơn. Mình mong muốn mỗi bạn trẻ hãy giữ cho trái đất màu xanh và hãy sống cho ngày mai. Vì những hành động hôm nay chúng ta làm, dù nhỏ cũng sẽ có những tác động nhất định đến môi trường sống trong tương lai của chúng ta”, Thuyên nhắn gửi.

Tại ngày hội, ngoài các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường, các giải pháp tiêu dùng bền vững, sống xanh hay các dự án, chương trình bảo vệ môi trường, còn có triển lãm "Vấn nạn chất thải nhựa và hành động của mỗi chúng ta” hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2018 …

Một số hình ảnh tại ngày hội do phóng viên ghi nhận: