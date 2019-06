Thi THPT quốc gia: Nhiều người mướt mồ hôi tìm thí sinh đi tìm bò, ngủ quên

Tại Hội đồng thi tại Trường THPT A Túc (xã A Túc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), nhóm sinh viên tình nguyện tại đây cho hay vào sáng 25.6, lực lượng sinh viên tình nguyện và công an bảo vệ tại đây đã phải đến tận nhà một thí sinh để... gọi đi thi THPT quốc gia.

Thí sinh đó là em Hồ Thị Quý (lớp 12B2, trú thôn A Sau, xã A Túc). Theo thiếu úy Hồ Văn Nghiên (Công an H.Hướng Hóa, người trực tiếp chở em Quý đến điểm thi) thì lý do là do em Quý... ngủ dậy muộn. Tuy nhiên, nhờ sự ứng cứu của những người có trách nhiệm, Quý vẫn kịp vào phòng thi để làm bài.

ẢNH: THANH LỘC Cảnh thanh niên tình nguyện chở Hồ Văn Lích đến trường thi

Trong khi đó, 7 giờ 15 phút ngày 25.6, khi các thí sinh đã vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Đakrông (H.Đakrông, Quảng Trị), thì phát hiện thí sinh Hồ Văn Lích (ở thôn Chân Rò, xã Đakrông) vắng mặt. Nhà của Lích cách điểm thi khoảng 8 km, qua 1 con suối. Nhận thông tin, đội tình nguyện tiếp sức mùa thi của Đoàn Trường THPT Đakrông đã cử 3 tình nguyện viên cơ động bằng xe máy đến tìm thí sinh. Khi đến nơi thì em Hồ Văn Lích đang đi tìm bò bị mất, mọi người nhanh chóng tìm được em và đưa đến điểm thi kịp giờ thi.

Thầy giáo Nguyễn Phương Nam, Bí thư Đoàn Trường THPT Đakrông, cho biết địa điểm thi này phần lớn là học sinh người thiểu số có hoàn cảnh rất khó khăn, vì vậy Đoàn Trường THPT Đakrông đã đi vận động kinh phí để tặng bút, thước, hỗ trợ 70 suất ăn sáng, 40 suất cơm trưa cho thí sinh.