Thi tốt nghiệp THPT: Phòng dịch 2 lớp tại các điểm thi ở Kon Tum

Theo chị Bạch Thị Mân, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, tại mỗi điểm thi đều được tổ chức phòng chống dịch 2 lớp. Cụ thể, lớp bên ngoài sẽ do các tình nguyện viên thực hiện phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho mỗi thí sinh. Sau đó, khi thí sinh đi vào bên trong điểm thi sẽ có một lớp phòng dịch khách do bộ phận y tế đảm trách. Tại đây các cán bộ sẽ tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở thí sinh thực hiện giãn cách.

Các tình nguyện viên sẽ phụ trách việc sát khuẩn, phát khẩu trang.

Ảnh: ĐỨC NHẬT

“Vì số lượng thí sinh khá lớn, trong khi đó lượng cán bộ y tế lại có hạn nên việc thời gian cán bộ y tế thực hiện sát khuẩn và đo thân nhiệt sẽ kéo dài có thể ảnh hưởng đến giờ thi của thí sinh. Do đó tỉnh đoàn đã đề xuất với ban chỉ đạo kỳ thi tỉnh Kon Tum tiến hành phòng dịch 2 lớp. Lớp ngoài cùng là sát khuẩn, phát khẩu trang do thanh niên tình nguyện thực hiện. Lớp thứ 2 bên trong điểm thi do cán bộ y tế thực hiện. Việc này đã rút ngắn thời gian trong công tác phòng dịch tại điểm thi.”, chị Mân nói.