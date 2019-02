Thiếu hụt lao động

Ông Gaku Echizenya, Tổng giám đốc Tập đoàn Navigos Group, chia sẻ: “Về lĩnh vực sản xuất nói riêng, nhu cầu tuyển dụng thời điểm sau tết tăng thêm 72% so với thời điểm trước tết, và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh. Về nguyên nhân tăng nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất, theo Báo cáo nhu cầu tuyển dụng quý 4 và dự đoán cho năm 2019 của Navigos Search, chúng tôi ghi nhận do xuất hiện làn sóng dịch chuyển các nhà máy từ Trung Quốc sang VN trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, khiến nhu cầu tuyển dụng nhân công tăng, đồng thời là tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực ở lĩnh vực này”.

Bên cạnh đó, theo ông Gaku, các hiệp định thương mại tự do bắt đầu có hiệu lực cũng thúc đẩy xuất khẩu trong lĩnh vực dệt may, da giày tăng và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực này nhiều hơn, đồng thời các doanh nghiệp (DN) cũng có kế hoạch mở rộng quy mô trong năm 2019. Chính vì vậy, xu hướng tuyển dụng trong lĩnh vực dệt may da giày cũng sẽ tăng mạnh và gặp nhiều thách thức trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài.