Tiểu thuyết Kim Dung, cả trời thương nhớ ùa về từ quá khứ

Anh Nguyễn Đăng Khoa, 35 tuổi, trú đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP.HCM bồi hồi: “Tôi nhớ một thời ngồi đọc 'cọp' tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung trong nhà sách suốt nhiều ngày liền. Tôi còn nhớ sau này học báo chí, môn phóng sự có bài tập là 'Hãy viết về một người có ảnh hưởng đến tính cách của bạn', tôi viết về Lệnh Hồ Xung. Đó là bài duy nhất thầy không nhận trong 51 bài viết của lớp. Thầy đề nghị tôi viết lại nhưng tôi xin phép không viết nữa vì đó là cảm nhận cá nhân mình”.



Chị Nguyễn Ngọc Lan Chi, 33 tuổi, trú quận 10, TP.HCM, cho hay mình đọc tiểu thuyết Kim Dung từ năm học lớp 8, mặc dù cha không ủng hộ nhưng ông cũng biết con gái đã mê gì thì khó mà từ bỏ.

“Có những đợt gần thi học kỳ, tối tối tôi cứ đi ra đi vào, vừa ra khỏi cửa là ba chân bốn cẳng chạy qua tiệm cho thuê truyện trong chung cư ở phía sau nhà mang về từ Thiên long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ đến Cô gái đồ long, Lộc đỉnh ký… Thời điểm đó, truyện Kim Dung giống như sự nghiệp đọc kiếm hiệp của tôi. Sách tôi thuê lại toàn là bản in lậu từ các bản dịch thời trước 1975, cuốn nào cuốn nấy cũ xì, giấy vàng khè, chữ khi thì in đậm quá, bị nhòe, khi thì mờ quá đọc không ra. Có lúc đang đọc đến đoạn hấp dẫn thì… mất vài trang, tức lắm... Sách tôi thuê do hai ông là Hàn Giang Nhạn, Tiền Phong Từ Khánh Phụng dịch - những bản dịch được 'giang hồ' đánh giá là tuyệt đỉnh. Tôi lấm lét thuê truyện rồi thậm thụt nhét truyện vào xấp báo đủ loại vẫn dành đọc hằng tuần, tới tối đợi ba má ngủ rồi mới dám bật đèn đầu giường, chỉnh cái chụp đèn sao cho ánh sáng tỏa ra hẹp nhất có thể để đọc. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi cái mùi mốc mốc của những cuốn truyện cũ đã qua tay không biết bao nhiêu người ngày qua ngày, sao nó nên thân thuộc đến thế”, chị Lan Chi hồi tưởng.