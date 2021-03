Tỉnh Đoàn An Giang tặng 20 căn nhà nhân ái cho dân nghèo trong Tháng Thanh niên

Sáng 1.3 tại TP.Châu Đốc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ”.

Anh Phan Duy Bằng, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN An Giang, đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN của tỉnh An Giang ra sức thi đua thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng của tuổi trẻ An Giang để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.