TP.HCM từ ngày 1.10: Chưa có thẻ xanh Covid có ra đường được không?

Người ở trọ trong hàng trăm phòng trọ P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương) bất ngờ được các anh chị đoàn viên, thanh niên tình nguyện gọi cửa để trao túi an sinh do Báo Thanh Niên vận động.