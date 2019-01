Trào lưu Gap year của giới trẻ Việt: Thanh xuân và thử thách

Gap year, được hiểu là một năm nghỉ ngơi của giới trẻ sau 12 năm đèn sách, làm tất cả những gì mình muốn để khám phá bản thân, trước khi bước vào quãng đường đại học. Ở Việt Nam, các bạn trẻ không chỉ Gap year sau 12 năm học phổ thông, mà có thể khi đang học đại học, hoặc đang làm việc tại công ty nhưng muốn tạm dừng, tìm trải nghiệm mới.

Trang Trang Trang PS cho rằng nhất định bạn phải học được từ những người bên mình, trước khi chia tay họ Ngày 10.1, giới trẻ TP.HCM có dịp ngồi cùng nhau, chia sẻ nhiều quan điểm trong chương trình "Gap year - Thanh xuân của tôi” do EPIC School và Innovative Leadership Club (Câu lạc bộ nhà lãnh đạo sáng tạo - ILC) đồng tổ chức. Những hành trình thanh xuân được các “Gapper” kể lại,

Làm điều mình mong muốn

Thúy Hằng Trương Đoàn Huỳnh Long tại buổi nói chuyện hôm 10.1 với các bạn trẻ về Gap year Anh Trương Đoàn Huỳnh Long, sáng lập viên của Innovative Leadership Club cho rằng, với bản thân anh, tiếng gọi bên trong đã thôi thúc bản thân phải sống cuộc đời mình mong muốn. Do đó, anh sẵn sàng nghỉ việc và lên đường chu du khắp Việt Nam với vỏn vẹn... 5 triệu đồng. “Mọi người nói tôi là phi thường, nhưng tôi thấy đó mới là thanh xuân của tôi”, anh Long nói.

Diễn giả Vũ Lê Minh Thư, người chọn Gap year một cách đầy ngẫu hứng ngay khi vừa kết thúc năm nhất đại học, đã gây ấn tượng với câu chuyện “học làm người bình thường”.

Thư cho hay, cô của năm 2014 sống cuộc đời như bao sinh viên đại học khác, cho đến khi vòng lặp ấy khiến cô mệt mỏi. Gap year đến với Thư như một quãng nghỉ, để “phục hồi và chuẩn bị”. Từ tiệm cà phê 1908 Thư mở cho đến khi chính cô sáng lập DPET (Develop People and Education Together), tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động tình nguyện thông qua việc tham gia các chương trình tập huấn và tổ chức dự án cộng đồng, cô nhận ra hạnh phúc của mình nằm ở chính sự bình an nội tại. “Khép lại quãng nghỉ đó, điều còn ở lại với tôi là lòng can đảm vượt qua nỗi sợ và con đường dẫn tới thế giới của nội tâm”, Thư nói.

Với chị Trương Thị Thùy Trang, quản lý Trường Anh ngữ LSLC có trụ sở chính tại Philippines (Language Skills Learning Center), câu chuyện Gap year của chị bắt đầu từ cuộc sống bằng phẳng, đẹp nhưng theo chị rất “nhạt nhẽo”, Gap year là quyết định đầy tranh cãi của gia đình chị, nhưng đã cho chị hàng loạt các thành tích hiện tại, nổi bật là học bổng Chevening của Chính phủ Anh.

Ảnh nhân vật cung cấp Thùy Trang có kết quả hôm nay là nhờ Gap year “Gap year của tôi không hề bằng phẳng, mà được đánh dấu bởi những lần cãi lời gia đình. Khoảnh khắc tôi mặc kệ sự phản đối gay gắt của cha mẹ, vay mượn 20 triệu đồng để đi Philippines tham dự khóa học mở đầu cho hành trình đầy thử thách của mình là một dấu ấn khó quên”, chị Thùy Trang nhớ lại.

Bạn có dám chọn không?

Chị Trương Thị Thùy Trang đúc kết, “cái gì càng khó, càng đáng giá”. Với cá nhân chị, Gap year đã cho chị đến với hơn 10 quốc gia từ Đông Nam Á, cho đến Tây Á. Từ miền đất đầy huyền bí như Nepal cho đến tắm mình trong dòng sông Hằng huyền thoại, nhảy bungee từ đỉnh thác cao nhất Ấn Độ. “Gap year cũng như nhảy bungee, trước khi nhảy thì đầy lo sợ, lúc nhảy rồi thì thấy như không có điểm tựa, không ai nâng đỡ, nhưng đến cuối cùng thì nhận ra luôn có sợi dây giữ lấy mình, giúp mình tìm ra phương hướng”, chị Trang nói.

Ảnh nhân vật cung cấp Anh Long tại Huế trong hành trình Gap year của mình Thùy Trang nhấn mạnh muốn Gap year thành công, bạn cần có mentor (người hướng dẫn). Theo Trang, việc có một người thầy để dẫn lối bản thân là điều kiện tiên quyết. Đó cũng là lý do cô từ bỏ Trường ĐH Ngoại thương để đi tìm người thầy của mình. Bên cạnh đó, mỗi bạn trẻ cần xây dựng mạng lưới quan hệ bởi “những người ở gần nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau”. Vì thế, để bản thân có thể tiến bộ và tích cực, việc bao quanh mình bởi những cá nhân tích cực là cần thiết. Đây cũng là thông điệp của cô khi nói về Gap year: “Phải học hỏi được điều gì đó từ người lạ trước khi hai bên tạm biệt nhau”.

Theo anh Trương Đoàn Huỳnh Long, không hề có công thức chung cho Gap year, mà đó phụ thuộc vào hành trình đi tìm chính mình của mỗi người.

“Theo tôi, với những ai chưa tìm được lối đi giữa cuộc đời, Gap year có thể là lựa chọn để họ phục hồi và chuẩn bị, hoặc có thể là hành trình làm việc cật lực với nỗ lực hiểu người để hiểu mình. Hoặc chỉ đơn giản, Gap year là dành thời gian để tìm hiểu về thế giới khác quan trọng hơn, đó chính bản thân mình”, anh Long chia sẻ,