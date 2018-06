Trồng rau sạch bằng công nghệ ánh sáng

Trần Đức Huy, trưởng nhóm, chia sẻ từ hơn một năm trước, khi nhận thấy vấn đề rau sạch ngày càng được xã hội quan tâm, trong khi các phương pháp canh tác rau sạch truyền thống cho hiệu quả thấp, thời gian cây trồng phát triển lâu và hàm lượng dinh dưỡng trong rau cũng chưa cao nên Huy và các cộng sự đã tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp kích thích sự tăng trưởng và hàm lượng dinh dưỡng của cây rau.

“Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ánh sáng là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quá trình kích thích/ức chế các cơ chế sinh học của cây trồng. Từ đó, nhóm tiến hành các thí nghiệm và kết quả đạt được thật đáng kinh ngạc. Ánh sáng có thể can thiệp vào một phần quá trình phát triển của cây, ví dụ có thể tăng hàm lượng vitamin và rút ngắn thời gian canh tác cây rau mầm, can thiệp vào thời gian nở hoa của lan hồ điệp, giúp hoa nở đúng thời điểm mà các nhà vườn mong muốn. Hay việc sử dụng ánh sáng vào quá trình trồng cây dưa lưới trái vụ…”, Huy nói.

Khi được hỏi kết quả nghiên cứu này có gì khác biệt so với những nghiên cứu trước đây, Huy cho biết: “Trên thị trường hiện xuất hiện một vài sản phẩm được cho là có khả năng kích thích phát triển cây trồng bằng các thông số ánh sáng được fix cố định. Tuy nhiên, mỗi loại cây lại có một chu trình sinh học riêng và chúng còn khác nhau đến từng thời kỳ phát triển. Chúng tôi đã phát triển được một cơ sở dữ liệu cho các loại cây khác nhau, từ đó có thể tối ưu hóa quá trình kích thích phát triển trong khi lại không bị dư thừa nguồn năng lượng”.

Không chỉ dừng lại ở kết quả nghiên cứu, nhóm của Huy đã xây dựng dự án Nông nghiệp thông minh và bắt tay khởi nghiệp. “Nguồn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Nền nông nghiệp công nghệ cao ra đời và đang dần thay thế các phương pháp truyền thống. Một thị trường đầy tiềm năng xuất hiện, trong khi lại có thể nâng cao sức khỏe cho người dùng. Vì những lẽ đó, chúng tôi quyết định tìm hiểu, khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ hiện đại để xây dựng và phát triển nền nông nghiệp thông minh”, Huy chia sẻ.

Hiện dự án đang hợp tác triển khai tại Viện Ứng dụng công nghệ (Bộ Khoa học - Công nghệ) để trồng cây lan hồ điệp, hợp tác với Công ty Elcom thử nghiệm trồng dưa lưới trái vụ trong nhà kính. Tuy nhiên, Huy cho biết khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện dự án là kinh phí. Nhóm mong muốn tìm được nguồn vốn đầu tư để có thể triển khai dự án này. “Chúng tôi cũng mong muốn đưa công nghệ này ra nước ngoài, những nơi có điều kiện khắc nghiệt, thực vật khó phát triển. Thực hiện dự án này, chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đến các bạn trẻ”, Huy nói.