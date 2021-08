Trung ương Đoàn tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ở các tỉnh phía nam

Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 này do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm làm tổ trưởng; anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam làm tổ phó.

Tổ chức vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ hệ thống y tế trong công tác cách ly, lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh. Trung ương Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch; “Triệu bữa cơm 2021”…

Trước tình hình diễn biến phức tạp và hậu quả do dịch Covid-19 gây ra, ở các tỉnh phía nam, T.Ư Đoàn tiếp tục tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của tổ công tác. Trong đó, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Triệu túi an sinh để giúp đỡ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ; tiếp tục vận động nguồn lực tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại các tỉnh, thành phố khu vực phía nam….