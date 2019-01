Trường học kêu gọi học sinh không đội mũ len hàng hiệu

Theo tờ New York Post, trường trung học cơ sở Great Neck North ở New York (Mỹ) đang kêu gọi cha mẹ đừng cho con đội mũ len hàng hiệu đi học, sau thời gian trường phải vất vả tìm kiếm do các em làm mất hoặc thất lạc.

“Chúng tôi hiểu rằng thời trang là rất quan trọng đối với các em. Tuy nhiên, có nhiều học sinh đội mũ Moncler Winter Pom Pom tới trường và làm mất hoặc để thất lạc”, nhà trường thông báo.

“Vui lòng đừng để các em đội mũ này đến trường. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian cố gắng tìm kiếm mũ bị mất và điều này cũng khiến các em mất thời gian và sự tập trung”, theo thông báo.

Moncler là nhãn hiệu thời trang mùa đông cao cấp của Ý. Loại mũ len đang phổ biến ở trường được bán với giá đến 350 USD (8 triệu đồng). Loại dành cho trẻ em cũng lên đến 170 USD và hiện đã hết hàng trong mùa đông này.