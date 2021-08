Trường học Phú Yên chung tay chống dịch

Theo cô Đặng Thị Hải Anh, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Nguyễn Huệ, thì chỉ trong một tuần phát động, trường đã quyên góp được gần 35 triệu đồng. “Từ số tiền này, chúng tôi đã mua đồ bảo hộ y tế, mì tôm, găng tay, nước rửa tay sát khuẩn… để trao cho Trạm y tế xã An Mỹ (H.Tuy An), Trạm y tế xã An Phú và các chốt phong tỏa ở P.3, P.4 (TP.Tuy Hòa)”, cô Hải Anh nói và cho biết thêm, trường còn trao tiền mặt cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tuy Hòa 9,5 triệu đồng và Hội Chữ thập đỏ TP.Tuy Hòa hơn 10 triệu đồng, trao 100 chiếc chiếu cho Trung tâm y tế TP.Tuy Hòa.