Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy hy sinh khi bắt tội phạm

Chiều ngày 24.3, đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho thân nhân thượng úy Sầm Quốc Nghĩa, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Quế Phong (Nghệ An).