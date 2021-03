Từ bị chọc ‘giọng nói quái gở’ tới chàng trai Olympia giành học bổng 3,3 tỉ đồng

Ngoài việc thành lập CLB tranh biện, Huy còn nằm trong ban tổ chức của nhóm Youngster Team - một dự án phi lợi nhuận tạo ra sân chơi tiếng Anh dành cho các các học sinh từ lớp 5 đến lớp 9. Sau 2 năm, nhóm tổ chức được 2 cuộc thi tieesng Anh toàn thành phố là “Let’s Speak 2019” và “Let’s Travel 2020”.

Thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng phát ở TP Chí Linh , Hải Dương, Huy và các bạn đã thực hiện dự án là “Save our life - Save our earth” và cuộc thi “Let’s Fight against Corona Virus 2021” nhằm kêu gọi các bạn học sinh trên toàn tỉnh cùng lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng.