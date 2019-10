‘VPBank Hanoi Marathon - Run & Share’ nâng bước em đến trường

- Quỹ “Cặp lá yêu thương”: Là dự án thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng, là cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là các học sinh nghèo học giỏi. Hiện tại, chương trình đã hỗ trợ 3.600 hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. - Quỹ “Thiện Nhân và Những người bạn”: Trong 10 năm qua, hành trình từ thiện do nhà báo Trần Mai Anh khởi xướng đã kết nối các tấm lòng yêu thương cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là dị tật cơ quan sinh dục trên cả nước. Tính đến nay, qua 13 đợt phẫu thuật, chương trình đã thực hiện được 410 ca phẫu thuật, thăm khám cho gần 1.500 bệnh nhân. - Quỹ “Operation Smile”: Là tổ chức nhân đạo quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực y tế với vai trò đem lại các ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật vùng hàm mặt. Sau hơn 30 năm tại Việt Nam, tổ chức đã đem lại nụ cười và thay đổi cuộc đời cho khoảng 60.000 trẻ em trên khắp đất nước. - Quỹ “Vì một trái tim khỏe”: Là quỹ của Bệnh viện Tim Hà Nội. Song song với công tác chuyên môn, Bệnh viện Tim Hà Nội rất chú trọng tới các công tác thiện nguyện. Đến nay, có hơn 3.400 bệnh nhân nghèo trên cả nước được phẫu thuật miễn phí với tổng kinh phí trên 90 tỉ đồng. - Quỹ “We Help Talents”: Là dự án phi lợi nhuận được phát triển bởi Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam nhằm phát hiện và hỗ trợ về vật chất, tài chính, đào tạo… cho những tài năng trẻ trong môn thể thao chạy đường dài, đặc biệt là vận động viên đến từ các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam nhằm tạo nguồn lực cho Đội tuyển Việt Nam tham dự các đấu trường thể thao quốc tế.