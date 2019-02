Tuổi trẻ hay tuổi già gì cũng đều sợ thất bại trong tình yêu. Nếu người lớn tuổi sợ điều đó hơn chẳng qua họ lo rằng mình không có nhiều cơ hội để bắt đầu lại nếu chẳng may thất bại. Cũng giống như các lão tướng đi tranh giải World Cup vậy, những người lớn tuổi khi yêu luôn nghĩ đây là “giải đấu” cuối cùng của đời mình.

Anh Bồ Câu ơi, giữa một người vợ khi nổi giận thì khóc lóc với người vợ khi nổi giận thì gào la, ở với người nào dễ sống hơn hở anh? (do phuong tan, gmail)

Ở với người nào cũng dễ sống, nếu so với người vợ khi nổi giận thì... cầm dao rượt mình!

Em đọc sách đọc báo, hay gặp câu “thanh mai trúc mã”. Bốn chữ này xuất phát từ tích nào vậy anh Bồ Câu? Có phải nó muốn nói đến mối tình trẻ thơ không? (truong phuong ky, gmail)

“Thanh mai trúc mã” là những từ xuất phát từ bài thơ Trường Can hành của Lý Bạch đời Đường. Trong bài thơ đó có bốn câu: "Thiếp phát sơ phú ngạch/Chiết hoa môn tiền kịch/Lang kỵ trúc mã lai/ Nhiễu sàng lộng thanh mai". Học giả An Chi dịch thành "Em tóc vừa xõa trán/Ngắt hoa chơi trước nhà/Chàng vờ cưỡi ngựa đến/Đuổi nhau quanh ghế ngồi". Bài thơ này đúng là nhắc đến mối tình thơ ngây bé con: cậu bé và cô bé chơi đùa và cảm mến nhau từ thời còn để chỏm. Dĩ nhiên bài thơ Trường Can hành có đề cập đến chuyện về sau, khi cả hai lớn lên, nhưng bốn chữ "thanh mai trúc mã" được dùng để chỉ những đôi bạn chơi với nhau từ thuở còn thơ.

Em và bạn ấy chơi với nhau đã lâu nhưng chưa ai bộc lộ tình cảm gì với nhau. Có lần em đến nhà bạn ấy chơi, thấy cuốn nhật ký bạn ấy để trên bàn. Em đoán là bạn ấy cố tình để hớ hênh như vậy cho em xem. Vì em thấy bạn ấy đi ra khỏi phòng một lúc lâu. Có lẽ bạn ấy muốn bộc lộ những tình cảm kín đáo với em qua cuốn sổ. Em tò mò quá nhưng cũng rất ngại ngùng. Vì nghĩ đọc trộm nhật ký của người khác là điều tối kỵ. Nhỡ như bạn ấy vô tình để quên thì sao! Thế là rốt cuộc em đã cố lờ đi, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc hùi hụi. Theo anh, em xử sự như vậy có “quân tử Tàu” quá không? (do quang tinh, hotmail)

“Quân tử Tàu” hay “quân tử ta” gì cũng vậy thôi, những ai biết phép lịch sự thông thường đều xử sự như em, chẳng có gì em phải tiếc nuối. Nếu cô ấy thực sự yêu em thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nghĩ ra cách thích hợp nhất để bộc lộ điều đó. Lén đọc nhật ký của người khác, cho dù do chủ nhân cố ý tạo điều kiện, vẫn là hành vi không được phép!

Nhiều người khen em dễ thương. Nhưng tại sao đến giờ em vẫn chưa có người yêu hả anh, dù năm nay em đã mười bảy tuổi rồi? (tran vu thu thanh, gmail)

Ba năm nữa, nếu mọi thứ vẫn không thay đổi, em hãy băn khoăn. Còn mười bảy tuổi mà chưa có người yêu là chuyện bình thường. Tình cảm là điều xảy đến một cách tự nhiên và không hoàn toàn giống nhau cho từng người. Đừng vì so sánh với những người chung quanh mà sốt ruột em nhé!

Anh Bồ Câu ơi, đôi khi biết chuyện tình cảm của mình rốt cuộc sẽ không đi tới đâu mà sao ta vẫn cứ mãi yêu? (phan thi thuy ha, yahoo)

Đó là vì trong trái tim ta vẫn còn một phần ngàn hy vọng. Chính ngọn lửa hy vọng, dù leo lét, đã ấp ủ và nuôi dưỡng tình yêu. Khi sự hy vọng tắt hẳn, tình yêu trong lòng ta mới chịu đội nón ra đi em à.

Anh ấy quen với em chưa bao lâu mà lúc nào anh ấy cũng nói anh ấy sẽ không bao giờ quên được em. Có phải anh ấy muốn khoe tình cảm anh ấy dành cho em không bao giờ thay đổi không hở anh? (le thi hoang hoa, yahoo)

Có thể anh ấy khoe tình cảm. Nhưng cũng có thể anh ấy khoe... trí nhớ!