Đó là người gặp cô gái nào cũng tán tỉnh nhưng chưa chắc đã thực sự yêu một cô nào!

Hễ thấy mặt em là hắn than đang túng tiền, khi thì vì lý do này khi thì vì lý do khác, cuối cùng là hỏi em có tiền không cho hắn mượn. Hắn mượn tiền em cả chục lần rồi nhưng em chẳng thấy hắn trả hay nhắc gì đến số tiền hắn đã mượn. Như vậy em có nên nghi ngờ mục đích làm quen của hắn không hả anh Bồ Câu?

Trời, một anh chàng như vậy mà không nghi ngờ thì còn nghi ngờ ai nữa! Nếu yêu thật tình, bao giờ con người ta cũng có lòng tự trọng, ít ra là sợ đối phương đánh giá mình này nọ chứ đâu có ai hành xử "thô bạo" như hắn.

Anh Bồ Câu ơi, thế nào là một người chồng lý tưởng?

Đó là người chồng trái tim chỉ có một ngăn và chiếc áo chỉ có một túi. Như vậy thì không thể giấu tình lẫn giấu tiền vào chỗ nào được hết!

Em ở miền Trung, mê hát bội, nàng ở miền Nam, khoái cải lương, vậy tụi em có thể sống chung hòa thuận và hạnh phúc không hở anh?

Như vậy sinh hoạt văn hóa trong gia đình em càng thêm phong phú, đa dạng, chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến hạnh phúc cả. Nếu sau này em và cô ấy sinh thêm hai đứa con, một đứa thích kịch nói, một đứa ghiền phim ảnh nữa thì tuyệt!

Em và anh ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Mới đây em phát hiện ra nhỏ bạn thân của em cũng thích anh ấy. Oái oăm là do làm chung công ty nên ba đứa tụi em thường xuyên gặp nhau. Em quan sát thì thấy anh ấy vẫn chưa có thái độ gì rõ ràng. Em rất phân vân, không biết có nên lặng lẽ rút lui để bảo vệ hòa khí bạn bè. Trong mắt em thì anh ấy và nhỏ bạn em rất hợp tính nhau. Nếu rút lui, chắc chắn em sẽ rất buồn nhưng em tin rằng mình sẽ chịu đựng được. Anh Bồ Câu có khuyên em gì không?

Theo anh, điều cần phải cân nhắc là sự rút lui của em thực ra có đem lại hạnh phúc cho hai người kia hay không. Em bảo anh ta hợp với nhỏ bạn em, nhưng bản thân anh ta thấy mình hợp với ai hơn mới là điều quan trọng. Chưa kể, người ta không thể nhường tình yêu như nhường một tấm áo. Em nhường, nhưng tình yêu mà em vừa hy sinh đó có đến được với nhỏ bạn em hay không là chuyện em đâu có lèo lái được. Vì vậy, em cần phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định!

Anh Bồ Câu ơi, có phải khi mập lên thì con người ta sẽ già đi?

Chưa chắc! Bởi gầy đi có khi lại già nhanh hơn!

Anh Bồ Câu ơi, người yêu em cứ xúi em đi xem bói, nhưng em không đi. Rủi thầy bói bảo em và cô ấy xung khắc hay không hợp tuổi thì biết làm sao!

Em không đi là đúng. Nếu tụi em đã yêu nhau thực sự thì thầy bói cũng không làm cho tụi em yêu nhau hơn, nhưng làm cho tụi em nghi ngờ nhau thì các thầy hoàn toàn có thể làm rất tốt!

Chia tay một người rồi sau đó đi nói xấu người ta, hành động đó đâu có hay phải không anh?

Dĩ nhiên rồi. Đi nói xấu người mình từng yêu thương cũng tệ hại như giẫm đạp lên chính nơi mình từng thờ phụng.

Anh Bồ Câu ơi, làm sao để yêu một người?

Chẳng làm sao cả. Yêu là một tình cảm tự nhiên, nảy nở theo quy luật của cảm xúc. Cảm xúc chưa chín thì tình yêu chưa đến, vậy thôi. Con người cũng như thời tiết vậy, khi mùa xuân chưa đến thì hoa đào hoa mai trong lòng chúng ta chưa thể nở được em à.