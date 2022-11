Giữ hôn nhân trong xã hội hiện đại là điều không dễ dàng

Định nghĩa hạnh phúc gia đình

Mỗi người sẽ có một hình dung khác nhau về hạnh phúc gia đình. Đó có thể đơn giản là khoảnh khắc hai con tim yêu về chung một nhà, sớm tối cận kề bên nhau. Cũng có người kỳ vọng gia đình là nơi để trở về sau những mệt mỏi của công việc và cuộc sống. Một số xem gia đình hạnh phúc là một mái ấm đủ đầy về cả vật chất và tinh thần, song cũng có người tin rằng mái ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ là viên mãn.

Theo quan điểm của nhiều chuyên gia tâm lý, hạnh phúc nên được hiểu là trạng thái thỏa mãn về nhu cầu vật chất, tình cảm của mỗi thành viên trong gia đình, giúp họ tự tin, thoải mái và tràn đầy năng lượng khi chung sống. TS xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy (giảng viên Học viện Hành chính quốc gia Phân viện TP.HCM) đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hài lòng, thỏa mãn của mỗi thành viên gia đình. Theo chị, khi mỗi thành viên không còn tìm thấy hơi ấm trong gia đình, không còn được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhu cầu tình cảm, nhu cầu được chăm sóc, yêu thương,… thì gia đình sẽ không còn là tổ ấm nữa mà sẽ trở thành “tủ lạnh”. Từ đây có thể dẫn đến nguy cơ tan vỡ hoặc những hệ lụy khác như ngoại tình.

Chính vì hạnh phúc gia đình được định nghĩa dựa trên sự hài lòng của mỗi cá nhân nên ngay cả khi không khá giả hoặc phải sống xa nhau nhưng bản thân mỗi người đều cảm thấy tin tưởng, thấu hiểu, hài lòng và không ngừng nghĩ về nhau thì hạnh phúc vẫn tồn tại. Ngược lại, cho dù gia đình có điều kiện về kinh tế nhưng vợ hoặc chồng lại thiếu hụt về mặt tình cảm thì đó vẫn chưa được gọi là hạnh phúc.

Trong khuôn khổ lễ tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), có nhiều gia đình dù gặp không ít rào cản trong cuộc sống nhưng vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Câu chuyện của họ đã giúp chúng ta nhận ra những khía cạnh đa dạng của hạnh phúc gia đình.

Đơn cử như câu chuyện của gia đình anh Phạm Quang Khoát và chị Nguyễn Thị Hòa (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Dù anh Khoát là người khuyết tật vận động nhưng với chị Hòa vợ anh, đó chưa bao giờ là vấn đề lớn. Không chỉ yêu thương và đồng hành cùng chồng, chị Hòa còn ủng hộ anh hết mình trong nhiều dự án cộng đồng mà anh tham gia. Anh chị đã có 3 người con và tổ ấm qua bao năm vẫn nguyên vẹn tiếng cười hạnh phúc.

Hạnh phúc là kết quả nỗ lực của cả hai con người trong hành trình kiến tạo hôn nhân

Không ít người hiện nay vẫn nhận định hạnh phúc của gia đình một phần đến từ may mắn. May mắn vì gặp được người phù hợp, may mắn vì có hai bên gia đình ủng hộ, may mắn vì “nếp tẻ” đủ đầy, con cái giỏi giang, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, chỉ người trong cuộc mới hiểu rằng, con đường dẫn đến hôn nhân hạnh phúc hoàn toàn phụ thuộc vào hai người, không ai có thể giúp, không ai có thể cản, không ai có thể làm cho hai cá thể hạnh phúc ngoại trừ bản thân họ.





TS xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy chia sẻ: “Có một cuốn sách tên là Sự kiến tạo xã hội nói thế này: Hôn nhân giống như hai người cùng đạo diễn nên một vở kịch, hai người vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn cho cuộc hôn nhân đó. Hai người cùng biến đổi nhau, cùng kiến tạo nên cuộc hôn nhân. Cho nên cuộc hôn nhân đó tốt hay xấu là do chúng ta cùng nhau vun đắp nên.

Một bí quyết mà tôi thường chia sẻ cho các cặp đôi, đó là muốn hôn nhân bền vững thì phải học cách chấp nhận lẫn nhau, để làm cho nhau hạnh phúc hơn. Để người kia cảm thấy ở với mình tự do, thoải mái chứ không cảm thấy bị mất đi tự do cá nhân. Đàn ông bị phụ nữ kiểm soát thì đàn ông cũng chịu không nổi đâu. Cho nên phải làm sao để ở bên nhau mà mỗi người vẫn cảm thấy là chính mình, được chấp nhận con người của mình, được thỏa mãn nhu cầu tất yếu trong cuộc sống như nhu cầu sinh lý, nhu cầu giao tiếp, nhu cầu được chăm sóc, nhu cầu được yêu thương.

Giữ được hôn nhân hiện đại không hề dễ, nhưng khẳng định là chúng ta có thể làm được nếu chúng ta có nỗ lực”.

Quả thật, khi mâu thuẫn gia đình không thể tìm được hướng giải quyết thì dù gia đình hai bên có khuyên can, pháp luật có ràng buộc bằng giấy tờ thì các cặp đôi vẫn quyết định cho nhau lối đi riêng. Tỷ lệ ly hôn tăng cao trong thời gian vừa qua, lên đến 30% số lượng cặp đôi kết hôn theo thống kê của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã phản ánh rõ nét điều này. Hình dung trung bình cứ 3 cặp đôi kết hôn thì có một cặp ly hôn khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều về việc hạnh phúc trong thời đại hiện nay.

Tuy nhiên, nếu vợ chồng cùng nỗ lực vun vén, cùng thấu hiểu và sẻ chia cho nhau thì không gì có thể phá vỡ được hạnh phúc của gia đình họ. Câu chuyện của những Gia đình trẻ tiêu biểu 2022 như anh Nguyễn Xuân Đang và chị Lê Thị Hạnh (từng sống xa nhau nhiều năm do chồng công tác xa nhà), anh Hoàng Ngọc Hóa và chị Nông Thị Ve (sống xa nhau 200km do chồng làm việc ở tỉnh khác)… nhưng vẫn giữ được tổ ấm hạnh phúc, làm kinh tế giỏi và nuôi dạy con cái thành công đã cho thấy sức mạnh của sự đồng lòng của nhiều cặp đôi trẻ.

Đại diện Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), đơn vị đồng hành cùng lễ tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022” cũng đồng ý với quan điểm rằng gia đình hiện đại đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Họ cho biết: “PNJ tin rằng mình cần có hoạt động thiết thực để gắn kết, "giữ lửa" yêu thương cho các gia đình trẻ tại Việt Nam - những người đang hằng ngày đối mặt với nhiều áp lực và bị tác động bởi môi trường sống, công nghệ và nhiều tác nhân khác, tạo ra những thay đổi, xáo trộn trong gia đình. PNJ muốn xây dựng văn hóa gia đình mong các gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Đó cũng là giá trị mà PNJ hướng tới trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp”.