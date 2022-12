Giữa tháng săn tiện ích đổi gió không gian tổ ấm, sẵn sàng đón mùa lễ hội

Bên cạnh những ngày sale số đôi, ngày sale giữa tháng trên Shopee từ lâu cũng trở thành địa chỉ mua sắm đáng tin cậy mà người dùng luôn chờ đợi mỗi tháng. Danh mục sản phẩm đa dạng đến từ những nhà bán hàng, thương hiệu uy tín đi kèm các chương trình khuyến mãi dành riêng cho hội “nghiện nhà, yêu bếp” trong hôm nay, bạn chắc chắn sẽ mang về cho mình rất nhiều đồ dùng hữu ích để tân trang không gian sống trong dịp lễ hội cuối năm.

Máy lau nhà hút bụi cho phòng khách tinh tươm

Với nhu cầu dọn dẹp, tẩy rửa nhà cửa trong những ngày cuối năm, một chiếc máy lau sàn hút bụi đa năng như Jetzt H17 sẽ là sản phẩm mà bạn cần ưu tiên sắm sửa cho tổ ấm của mình. Sở hữu con lăn được gắn động cơ với tốc độ quay lên tới 800 vòng/ phút, sản phẩm có khả năng hút sạch bụi bẩn ở những khu vực khó xử lý nhất. Cách thức lau dọn này hiệu quả hơn nhiều lần so với cây lau nhà bằng tay truyền thống. Ngoài ra, động cơ DC không chổi than cũng giúp duy trì tuổi thọ lâu dài cho sản phẩm và giảm độ ồn tối đa so với cấu tạo của động cơ có chổi than thông thường.

Máy xay sinh tố PerySmith cho căn bếp tiện nghi

Nếu vẫn chưa sở hữu một chiếc máy xay đa năng để đơn giản hóa công việc bếp núc, hãy đặt mua sản phẩm PerySmith PS850 trong hôm nay để tận hưởng ưu đãi về giá lẫn miễn phí vận chuyển đầy hấp dẫn. Với công năng 5 trong 1, sản phẩm này sẽ là một “trợ thủ” hoàn hảo giúp bạn trong việc nghiền, trộn thực phẩm hoặc chế biến những thức uống đầy bổ dưỡng từ rau củ quả tươi ngon.

Sữa tắm trắng da cho phòng tắm ngát hương

Khi nghĩ đến việc “đổi gió” cho phòng tắm, bạn có thể không cần chi một số tiền lớn cho các vật dụng nội thất đắt tiền mới đủ mang lại sự mới mẻ. Đơn cử như việc chỉ cần thay đổi sản phẩm dầu gội, sữa tắm hoặc bông tắm vẫn thường dùng, bạn vừa có thể tìm kiếm thêm những sản phẩm chăm sóc bản thân hợp ý, lại khiến một góc phòng tắm trông khác lạ hơn với sự xuất hiện của những “thành viên mới”.





Chăn len lông cừu cho phòng ngủ thêm ấm áp

Trong tiết trời se lạnh của mùa đông, đừng quên sắm sửa thêm vài chiếc chăn bông để ôm ấp giấc ngủ say nồng. Với thiết kế hai mặt bắt mắt - mặt trước dệt đan len cùng mặt sau là lớp lông cừu mềm mại, sản phẩm chăn lông cừu từ IGUN BEDDING sẽ là món hàng mà bạn không thể bỏ qua trong sự kiện Ngày 15 Sale Giữa Tháng trên Shopee. Đặc biệt, với gam màu đa dạng, từ bắt mắt đến trung tính nhẹ nhàng, bạn có thể tùy ý lựa chọn sản phẩm ưng ý cho từng thành viên trong gia đình.

Thêm nhiều ưu đãi từ ShopeePay và đối tác Shopee

Người dùng lần đầu kích hoạt thành công ví ShopeePay được nhận voucher mua sắm giảm 80.000 đồng cho đơn hàng từ 0 đồng. Đối với người dùng thân quen, ví ShopeePay tặng voucher giảm đến 40.000 đồng cho đơn hàng từ 400.000 đồng, voucher freeship giảm đến 25.000 đồng cho đơn từ 99.000 đồng cùng nhiều ưu đãi dành cho chuyển tiền, đặt vé máy bay, mua vé xe khách và đặt món tại ShopeeFood. Xem chi tiết tại: https://shopee.vn/m/shopeepay.

Nhanh gọn và tiện lợi hơn, bạn có thể mua ngay Gói Siêu Voucher x4 ưu đãi trị giá 30.000 đồng nhưng giúp tiết kiệm đến 120.000 đồng, bao gồm 4 mã giảm giá, miễn phí vận chuyển cho đơn từ 0 đồng. Mua ngay tại: http://shopee.vn/m/goi-sieu-voucher#1635935827437.

Sắp tới, Shopee hợp tác cùng Ngân hàng VPBank cho ra mắt sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế đồng thương hiệu với nhiều ưu đãi độc quyền từ Shopee dành cho chủ thẻ, giúp người dùng tận hưởng niềm vui mua sắm. Đặc biệt trong hôm nay, người dùng có thể được giảm ngay 250.000 đồng cho đơn từ 6 triệu khi trả góp qua thẻ tín dụng Techcombank (nhập mã TCBTRAGOP), trong khi chủ thẻ BIDV được giảm 150.000 đồng cho đơn Shopee từ 1 triệu đồng. Ngoài ra, đừng bỏ qua ưu đãi giảm đến 100.000 đồng khi dùng bữa tại Akahouser. Chi tiết: https://shopee.vn/m/uu-dai-doi-tac.

Đặc biệt đừng bỏ lỡ chương trình Thứ 4 - Siêu Sale Freeship đang diễn ra trong hôm nay với cơ hội mua sắm tiện lợi và đầy tiết kiệm với gấp 4 lần ưu đãi miễn phí vận chuyển Xtra, cùng hàng nghìn deal độc quyền freeship gì cũng rẻ không thể bỏ qua. Khám phá trọn vẹn các bộ sưu tập sản phẩm cùng loạt ưu đãi hấp dẫn nhất tại: https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen.