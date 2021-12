Giúp phạm nhân nữ, trại viên độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động,Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao hơn 1.000 túi an sinh cho bà con ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.