Tham khảo gợi ý hộp quà biếu ý nghĩa cho Tết Nguyên đán 2022 dưới đây.

Từ ngày xưa, với quan điểm ăn đồ ngọt dịp tết sẽ mang lại may mắn cho cả năm mới, thì quà tết bên cạnh những thực phẩm quen thuộc như các loại bánh trái, hoa quả của nhà tự trồng thường có thêm gói bánh hay mứt ngọt. Ngày nay cuộc sống đầy đủ hơn, quà tết cũng được mở rộng ra đa dạng các thành phần, nhưng bánh mứt kẹo vẫn được ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên sự quan ngại về chất lượng sản phẩm cũng gia tăng khi ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi trên thị trường.

Bên cạnh đó, quà tết ngày nay không chỉ dành tặng cho cha mẹ, người thân mà còn là món quà thay lời cảm ơn đến đối tác, khách hàng và cả người lao động, quà tết thể hiện sự coi trọng các mối quan hệ trong xã hội.

Chính bởi những lý do trên mà quà tết ngày nay tuy vẫn có thành phần gồm bánh mứt kẹo nhưng ngày càng được chú trọng chất lượng và cả hình thức.

Suốt 24 năm gắn bó với người tiêu dùng, sản phẩm của Hữu Nghị Food được đánh giá cao, mang phong cách đương đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống, sản xuất trên dây chuyền hiện đại và đảm bảo vệ sinh.

Nhân dịp năm mới, doanh nghiệp giới thiệu bộ sản phẩm gồm 22 loại bánh, mứt, kẹo, tạo điểm nhấn với họa tiết gần gũi như: hoa đào, mai, chim én trên nền đỏ, vàng chủ đạo nhằm truyền không khí hứng khởi ngày xuân.

Với bộ sản phẩm này, khách hàng có rất nhiều lựa chọn để làm quà tết.

Bánh kẹo tết

Đầu tiên có thể kể tới các hộp bánh đơn với thiết kế mang không khí xuân và túi bên ngoài cùng thiết kế nhưng có quai xách trang nhã, phù hợp làm quà biếu.

Mứt tết

Mứt tết là một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Việt, không chỉ là những món ăn chơi mà còn là một món quà tượng trưng cho tinh túy trời đất được gửi gắm từ những nguyên liệu vốn dĩ quen thuộc nhưng được chế biến một cách cầu kỳ để có những hương vị thơm ngon hấp dẫn vị giác người ăn, và mang ý nghĩa tốt lành cho một năm mới với mọi điều viên mãn và may mắn.

Là một nhà sản xuất mứt tết hàng đầu Việt Nam, Hữu Nghị Food hiểu rõ và luôn trân trọng những giá trị tinh thần của hộp mứt tết trong văn hóa người Việt.

Tết nguyên đán năm nay, bên cạnh hộp mứt tết truyền thống với hình ảnh ba ông Phúc - Lộc - Thọ vốn dĩ quen thuộc, Hữu Nghị Food trân quý giới thiệu hộp mứt tết đặc biệt với thành phần từ những hoa quả vốn dĩ quen thuộc trong đời sống hằng ngày như bưởi, xoài, dứa, thanh long, cà chua, được chế biến thành các món mứt thơm ngon hấp dẫn.





Với công nghệ sấy dẻo hiện đại, từng miếng mứt trong hộp Mứt tết Đặc biệt Hữu Nghị vẫn giữ được hương vị chua ngọt tự nhiên của hoa quả, chứa các vitamin có lợi cho sức khỏe với hương vị thanh nhẹ sẽ góp phần làm cho câu chuyện đầu năm thêm phần gắn bó, hứa hẹn là một món quà ý nghĩa dịp tết này.

Hộp quà tết

Từ lâu, việc “hái lộc” đầu năm đã trở thành một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc ta với mong muốn cầu những điều may mắn, tốt đẹp trong năm mới. Lộc ở đây không chỉ là tài lộc, còn là may mắn bình an, của sinh trưởng dồi dào, tượng trưng cho những gì tươi mới được hình thành dù có khó khăn, khắc nghiệt đến thế nào.

Lấy cảm hứng từ truyền thống hái lộc về nhà dịp đầu năm với mong cầu đem đến những may mắn tốt lành cho năm mới, Hữu Nghị Food đã kiến tạo sản phẩm hộp quà tết “Lộc Xuân” màu đỏ với họa tiết hoa cùng cánh én mùa xuân, gợi lên những giá trị tích cực về tài lộc và cả an nhiên hạnh phúc cho một năm sắp tới.

Tết Nguyên đán năm nay, tham khảo ngay hộp quà tết Lộc Xuân An Khang, Lộc Xuân Thịnh Vượng từ Hữu Nghị Food như một lời chúc cho năm mới tốt lành, như ý, phúc lộc đủ đầy.

Quý khách hàng có thể tới các siêu thị, cửa hàng tạp hóa để mua các sản phẩm bánh, mứt, kẹo tết của Hữu Nghị Food hoặc mua trực tuyến qua các kênh thương mại điện tử uy tín như Shopee, Tiki, Sendo với nhiều ưu đãi hấp dẫn theo từng sàn hoặc mua trực tiếp tại website tet.huunghi.com.vn

Website bán hàng tết của Hữu Nghị Food giúp khách hàng mua sắm tiện lợi hơn

Tết đến xuân về, cùng Hữu Nghị Food gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống và gửi trao những mong ước tốt đẹp cho năm mới vạn sự như ý.

Tết có Hữu Nghị - trọn vị thân quen

Xem thêm tại: tet.huunghi.com.vn

Hotline: 0243.664.9451