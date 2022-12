Gojek đồng hành cùng tân sinh viên trên mọi nẻo đường

Nhằm hỗ trợ các tân sinh viên tự tin hơn khi nhập học niên khóa mới, Gojek Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ sinh viên tổ chức chuỗi hội thảo “Hành trang Tân sinh viên” tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP.HCM.

Địa điểm đầu tiên diễn ra chương trình tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM vào ngày 30.11, sự kiện được dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thêm tại 9 trường Đại học và Cao đẳng khác trên địa bàn TP.HCM cho đến hết tháng 12.

Tại sự kiện đã diễn ra hai phiên chia sẻ và vấn đáp đến từ các chuyên gia, đó là “Kỹ năng tự vệ và các biện pháp bảo vệ bản thân trên các phương tiện giao thông công cộng” được chia sẻ bởi Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, và “Kỹ năng sử dụng công nghệ số trong học tập và làm việc” do Thầy Võ Minh Thành - Thạc sĩ Tâm lý học/Giảng viên tại Khoa Tâm lý học, trường đại học Sư phạm TP.HCM hướng dẫn, nhằm hỗ trợ cho nhu cầu tra cứu tài liệu cũng như thẩm định thông tin trong quá trình học của các em. Các nội dung trong chương trình được các bạn tân sinh viên đánh giá là thiết thực và có tính ứng dụng cao.

Trở thành tân sinh viên là một hành trình trải nghiệm hoàn toàn mới, từ việc thay đổi phương pháp học tập cho đến việc cần phải trau dồi hơn những kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình học tập lẫn cuộc sống ngoài xã hội. Đối với sinh viên sống xa nhà thì vấn đề chỗ ở và đi lại là nỗi băn khoăn không hề nhỏ. Nhiều em không có điều kiện ở gần trường để tiện đi lại thì chọn ở xa, ra khỏi khu trung tâm để giảm phí nhà trọ - lúc này vấn đề đi lại trở thành mối quan tâm lớn. Chưa kể, nhiều sinh viên e ngại khi sử dụng các phương tiện công cộng vì sợ móc túi, sợ lừa đảo, sợ chờ đợi làm lỡ tiết học… Do đó, việc sử dụng ứng dụng đặt xe công nghệ, nhất là đối với những tân sinh viên chưa thông thạo các tuyến đường, cũng được nhiều em đề cập và xin các gợi ý để có những chuyến xe thuận lợi và an toàn. “Dù đã nhập học được một vài tháng rồi nhưng em vẫn chưa quen đường xá ở đây, ở quê di chuyển và tham gia giao thông trên đường kháđơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều so với thành phố. Thời gian đầu em khá lo sợ, đi xe máy thì yếu tay và chưa thuộc đường, đi xe ôm thì sợ bị các bác hét giá quá cao. Sau khi được các anh chị trong khu trọ hướng dẫn cho cài đặt ứng dụng đặt xe công nghệ của Gojek em khá ưng ý”, bạn Như Quỳnh - sinh viên năm 1 trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM chia sẻ.

Theo Quỳnh, hầu hết các tài xế đều rất thân thiện, có anh tài xế còn hỏi thăm và chia sẻ kinh nghiệm cho bạn về chuyện học hành khi lên môi trường đại học. “Em dự định một thời gian nữa khi thông thuộc đường phố sẽ tự lái xe đi học để có thêm trải nghiệm, còn bây giờ niềm tin của em đặt cả vào cá bác tài xế của Gojek”.

Bên cạnh việc lựa chọn phương tiện di chuyển thì những kỹ năng tự vệ và bảo vệ bản thân trên các phương tiện công cộng cũng là vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là với những bạn tân sinh viên. Do đó, Gojek và Trung tâm hỗ trợ sinh TP.HCM đã mời Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, người được mệnh danh là “lá chắn thép bảo vệ những người yếu thế”, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bị xâm hại và bạo hành. Luật sư đã có những chia sẻ rất hữu ích cho các bạn tân sinh viên.





“Nguyên tắc vàng bảo vệ bản thân cần phải nhớ, đó chính là cơ thể của các em là của các em, không ai được quyền bình phẩm, đụng chạm, xâm hại”, luật sư Ngọc Nữ nhấn mạnh. Bà cũng chia sẻ thêm những tình huống thực tế để các bạn sinh viên dễ hình dung và mạnh dạn hơn trong việc lên tiếng bảo vệ mình.

Bạn đồng hành của sinh viên

Với mong muốn sinh viên có những chuyến xe an toàn “đi đến nơi về đến chốn” Gojek đã có nhiều hỗ trợ thiết thực như: hướng dẫn sinh viên đăng ký tài khoản, cách chọn tuyến đường di chuyển, cách nhận các gói khuyến mãi dành cho người dùng mới lên đến 710.000 VND. Ngoài ra tại chương trình, các bạn sinh viên chiến thắng minigame cũng nhận được các phần quà hấp dẫn từ Gojek.

Cùng với sự nhanh chóng và tiện lợi, giá cả phù hợp, đặc biệt là nhiều chương trình ưu đãi cho người dùng, hiện ứng dụng Gojek ngày càng được nhiều người sử dụng. Nhằm khích lệ các bạn tân sinh viên trong mùa tựu trường, Gojek Việt Nam còn trao học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho những em sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập và có thành tích tốt trong kỳ thi THPTQG vừa qua. Chương trình còn tổ chức quay số trúng thưởng và trao tặng nhiều phần quà, bao gồm các vật dụng cần thiết khi nhập học như túi vải, bình nước, sổ tay, mũ,...

“Em rất vui và tự hào vì nằm trong số ít sinh viên được nhận học bổng của chương trình. Đây sẽ là động lực để em cố gắng hơn và xứng đáng với sự quan tâm của nhà trường và Gojek. Thời gian tới em sẽ tập trung cho việc học, nếu có thời gian sẽ đi làm thêm để tự quan sát và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Với những kỹ năng được trang bị hôm nay em thấy bản thân tự tin hơn rất nhiều”, sinh viên Chung Triệu Vỹ bộc bạch.